Китайские керлингисты стали чемпионами Паралимпиады в Пхёнчхане

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт из ЕС признал, что Скрипаля могла отравить Британия
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Глава ЦИК заявила о лопнувшем терпении из-за нарушений
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т0
Ростов1
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тюмень0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург1
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сибирь0
Крылья Советов1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей1
Факел0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Кубань
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво
Лас-Пальмас
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-2
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Уфа
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Урал3
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Первый дивизион
18:00
Тамбов
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Алавес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Тосно
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Спартак М
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ренн
Хоккей. НХЛ
20:00
Баффало Сэйбрз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Хоккей. НХЛ
21:00
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Ювентус
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс2
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс4
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш2
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз4
Сан-Хосе Шаркс7
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзОТ3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
18.03
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.03
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
18.03
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз6
Нью-Йорк Айлендерс3
Все события
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Президент ФИФА прокомментировал возможный бойкот ЧМ в России
Касаткина обыграла Уильямс и вышла в финал турнира WTA
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
13:53 (мск), источник: ТАСС

Китайские керлингисты стали чемпионами Паралимпиады в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала золотые медали в соревнованиях по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

В финале китайцы обыграли норвежцев. Встреча завершилась в экстра-энде со счетом 6:5 в пользу китайцев. За сборную Китая на Играх выступали Ван Хайтао (скип), Чэнь Цзяньсинь (вице-скип), Лю Вэй, Ван Мэн и Чжан Цян. В матче за бронзовые медали сборная Канады обыграла команду Южной Кореи со счетом 6:3.

Керлинг на колясках представлен в программе Паралимпийских игр с 2006 года. Впервые в истории сборная Канады не сумела одержать победу на турнире. В 2006, 2010 и 2014 годах канадцы неизменно выигрывали золотые медали. Китайские керлингисты впервые в истории попали в тройку призеров Паралимпиады, ранее их лучшим результатом было четвертое место на Играх в Сочи в 2014 году.

Смешанная команда нейтральных паралимпийских атлетов по керлингу на колясках, которую составили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, не смогла выйти в полуфинал паралимпийского турнира, заняв на групповом этапе пятое место.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12−15−8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8−1−15).

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Что сказал Бьорндален о бойкоте соревнований в России
Конте и Моуринью. Кубок или пустота
Овечкин замолчал, Кузнецов получил травму. Обзор дня в НХЛ
Президент ФИФА прокомментировал возможный бойкот ЧМ в России
Касаткина обыграла Уильямс и вышла в финал турнира WTA
Логинов победил в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске
«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» в гостевом матче РФПЛ
СМИ: Азар хочет уйти из «Челси»
Спорт-Экспресс
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь