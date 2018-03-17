Китайские керлингисты стали чемпионами Паралимпиады в Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала золотые медали в соревнованиях по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала золотые медали в соревнованиях по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
В финале китайцы обыграли норвежцев. Встреча завершилась в
Керлинг на колясках представлен в программе Паралимпийских игр с 2006 года. Впервые в истории сборная Канады не сумела одержать победу на турнире. В 2006, 2010 и 2014 годах канадцы неизменно выигрывали золотые медали. Китайские керлингисты впервые в истории попали в тройку призеров Паралимпиады, ранее их лучшим результатом было четвертое место на Играх в Сочи в 2014 году.
Смешанная команда нейтральных паралимпийских атлетов по керлингу на колясках, которую составили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, не смогла выйти в полуфинал паралимпийского турнира, заняв на групповом этапе пятое место.
В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть
Паралимпийские игры завершатся 18 марта.