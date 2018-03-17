Уживутся ли Сидорова и Моисеева в одной команде? В Канаде стартует ЧМ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз0
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз2
Нью-Йорк Айлендерс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
16.03
Леванте2
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
16.03
Монако2
Лилль1
Футбол. Зарубежный
16.03
Фрайбург1
Штутгарт2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Урал
Хоккей. КХЛ
16.03
СКА4
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
16.03
ЦСКА4
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
16.03
Ак БарсОТ3
Металлург Мг4
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
Хоккей. КХЛ
16.03
Салават Юлаев1
Трактор2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ростов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Олимпиец
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Кубань
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво
Лас-Пальмас
Футбол. Первый дивизион
16.03
Динамо СПб2
Химки1
Все события
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Президент ФИФА прокомментировал возможный бойкот ЧМ в России
«Зенит» назвал сроки возвращения Кокорина в строй после операции
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
01:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уживутся ли Сидорова и Моисеева в одной команде? В Канаде стартует ЧМ

Две звездных керлингистки сыграют вместе на чемпионате мира.

Источник: Reuters

В субботу в Канаде стартует женский чемпионат мира, куда сборная России приехала в качестве финалиста прошлого турнира. Но из тех, кто год назад добыл в Китае серебро, в Норт-Бей отправилась только скип Анна Сидорова, да и та в качестве запасной.

ПЛЮС ОДИН

40-й в истории турнир среди сильнейших керлингисток планеты пройдет в провинции Онтарио. Болельщиков ждет одно нововведение, связанное с регламентом — количество сборных, принимающих участие в соревнованиях, увеличено с 12 до 13. В связи с этим возросло и число туров на предварительном этапе — вместо 17 их станет 20. Тогда как игровых дней по-прежнему девять, а значит, турнир станет более насыщенным и требовательным к физической форме и скорости восстановления спортсменок.

В остальном формат все тот же — круговой этап, по итогам которого из 13 сборных борьбу за медали продолжат шесть. Команды, ставшие по итогам этой стадии первой и второй, выходят напрямую в полуфинал, а еще четырем предстоит дополнительный раунд плей-офф, в котором третье место встретится с шестым, а четвертое с пятым.

Среди стран, которые выступят на ЧМ-2018, все 10 участников недавнего олимпийского турнира в Пхенчхане, к которым добавятся сборные Чехии, Германии и Италии. Но при этом соревнования в Норт-Бей не будут похожи на те, что прошли в Корее хотя бы потому, что из тех самых 10 сборных семь прислали на чемпионат мира другие команды. Не стали менять состав игравшие в олимпийском финале Швеция и Корея, которые наверняка рассчитывают повторить недавние успехи. Третьей сборной в этом ряду стала Россия.

ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

Анна СИДОРОВА | Источник: Reuters

Год назад, после серебряного ЧМ-2017 в Китае, безоговорочным первым номером в нашей стране считалась команда во главе с Сидоровой — двукратной чемпионкой Европы и четырехкратным призером мировых первенств. Но всего за сезон все круто поменялось.

Первоначально планировалось, что Сидоровой и ее подругам по основной сборной предстоит выступить на Олимпиаде, предварительно попрактиковавшись на ноябрьском чемпионате Европы в Санкт-Галлене. А команды Виктории Моисеевой и Ольги Жарковой посоревнуются за путевку на ЧМ-2018. Этот отбор выиграла Моисеева.

Но сборная во главе с Сидоровой неудачно сыграла в Швейцарии — четыре подряд поражения на старте, в том числе от Турции, которую при всем уважении не отнесешь к числу сильнейших. И никакие последующие геройства не помогли россиянкам попасть в плей-офф. После этого было решено провести в декабре дополнительную серию матчей за олимпийскую путевку между Сидоровой и Моисеевой, и сильнее в этих встречах, прошедших в Сочи, оказалась последняя.

Таким образом, Моисеева и ее команда дебютировали на Олимпиаде, где выступили не слишком удачно — две победы в девяти встречах. При этом результат не вполне соответствовал игре российской сборной — во многих матчах дебютанткам Игр, казалось, попросту не хватило опыта выступлений на таком высоком уровне. После этого многие задались вопросом: не стоит ли послать в Канаду команду Сидоровой? Но в федерации решили соблюсти заявленные ранее принципы отбора, и теперь победительница ЧЕ-2016 Моисеева впервые в карьере выступит и на чемпионате мира. Сборная России прибыла в Северную Америку заблаговременно и успела провести сбор в Торонто.

— Уже прошло некоторое время, поэтому нам удалось отойти от эмоций, связанных с Олимпиадой, — сказала Моисеева ТАСС. — Все члены команды успели побывать у себя дома — так проще было собраться с мыслями. Постараемся не повторять ошибок, которые были совершены на Олимпийских играх — любой спортсмен хочет реабилитироваться за прошлые неудачи. Но мы, на самом деле, не особо думаем об этом. На каждом турнире хочется выступить хорошо, тем более на чемпионате мира. Не думаю, что у нас должны в голове сидеть какие-то тараканы в голове относительно неудачи на Играх — лишние мысли будут только мешать. Это наш первый чемпионат мира, очень хочется забраться как можно выше.

Впрочем, сама Сидорова, как ни парадоксально, в заявку на турнир попала. Исполком национальной федерации принял решение взять ее в Канаду в качестве запасной, учитывая тяжелое расписание соревнований и тот самый большой победный опыт. Как это повлияет на командную «химию»? Посмотрим.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО МЕДАЛЕЙ

Виктория МОИСЕЕВА, Юлия ПОРТУНОВА | Источник: Reuters

Результаты выступлений в Пхенчхане не позволяют отнести россиянок к числу фаворитов ЧМ-2018, хотя они вполне могут удивить соперниц и оказаться на пьедестале. Главным же претендентом на золото на домашнем турнире стоит считать сборную Канады. Пусть в 2017-м команда Рэчел Хоман и вернула титул в Страну Кленового листа после перерыва длиной в девять лет. Сама Хоман неудачно выступила на Олимпиаде, но здесь цвета канадского флага будет защищать команда чемпионки Сочи-2014 Дженнифер Джонс.

В число ее главных соперниц стоит включить Швейцарию, ведь представительницы этой страны выиграли четыре из шести предыдущих чемпионатов планеты. В Норт-Бей приедет команда двукратной обладательницы мировой короны Бинии Фельтшер. В ряды фаворитов стоит включить и олимпийских чемпионок из Швеции со скипом Анной Хассельборг. А также кореянок, взявших на домашних Играх серебро.

Между прочим, по воле календаря против Канады, Швеции и Кореи нам предстоит играть подряд. Правда, уже во второй части соревнований. Поэтому хочется пожелать Моисеевой и ее напарницам не тратить времени на раскачку и начать побеждать с первых туров группового этапа.

​Состав сборной России

Виктория Моисеева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева, Анна Сидорова.

Тренер: Сергей Беланов.

Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера
СКА крупно обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Президент ФИФА прокомментировал возможный бойкот ЧМ в России
«Зенит» назвал сроки возвращения Кокорина в строй после операции
Гончаренко рассказал о победе в Лионе и матчах с «Арсеналом»
ЦСКА всухую обыграл «Йокерит» в первом матче полуфинала КХЛ
Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь