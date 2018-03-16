СAS уведомил ФКР о возможной дисквалификации Крушельницкого на четыре года

Источник: ИТАР-ТАСС

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, заняв третье место в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. CAS определит срок дисквалификации Крушельницкого и вынесет свое решение от имени Всемирной федерации керлинга.

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«Это стандартная процедура обвинения. В письме говорится, что за нарушение, которое было совершено, полагается четырехлетняя дисквалификация. Также говорится, чтобы мы подготовили доказательства в течение 20 дней и предоставили их в суд для оспаривания, — сказал Свищев. — Но это не судебное решение».

«Будет назначено судебное разбирательство, потом мы будем отстаивать интересы нашего спортсмена», — добавил Свищев.