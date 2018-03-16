Дмитрий Свищёв: Женской сборной по кёрлингу под силу войти на чемпионате мира в четвёрку

— Команда скипа Виктории Моисеевой только что участвовала в Олимпийских играх, а ранее в 2016 году победила на чемпионате Европы, — напомнил глава федерации. — Тем не менее, опыта ей ещё недостаёт. Поэтому в состав была подключена Анна Сидорова.

— Разве победный чемпионат Европы не наделяет опытом?

— В какой-то степени. Всё-таки к числу мировых лидеров относятся Канада, а также Корея и Япония, призёры прошедших Олимпийских игр, которые в первенствах Старого Света не участвуют. Турнир в канадском Норт-Бее предстоит очень сложный, но войти в четвёрку нашей команде под силу.

— В чём видится роль Сидоровой, которая, как сказал тренер Сергей Беланов, рассматривается на сегодняшний день как запасная?

— Задумка включить её в состав, действительно, у многих вызывает вопросы. Но Сидорова не только двукратная чемпионка Европы. Она на чемпионатах мира трижды выигрывала бронзу, а в прошлом году в Пекине — серебро. Пригласив её, тренерский штаб, думаю, принял правильное решение. Партнёры Анну приняли. Будь моя воля, я выпускал бы её в составе.

— Она не будет эдаким помощником тренера?

— Думаю, мы увидим Анну на дорожке. Это я вынес из общения с тренером.

— Вскоре после женского турнира состоятся ещё два мировых чемпионата по кёрлингу: среди мужчин — в Лас-Вегасе и смешанных пар — в шведском Эстерсунде. Какие задачи ставятся перед российскими спортсменами на этих соревнованиях?

— Рассчитываем, что мужчины попадут в шестёрку, то есть примут участие в играх плей-офф (по итогам круговых турниров и у мужчин, и у женщин две первые сборные проходят в полуфинал, а ещё четыре команды играют стыковые матчи — по сути, четвертьфиналы — Прим. Ред.). Что касается смешанных пар, то наш лучший дуэт Анастасия Брызгалова / Александр Крушельницкий, как известно, сейчас не может принимать участия в соревнованиях из-за временной дисквалификации партнёра. Надеюсь, что Мария Комарова и Даниил Горячев, пусть им не хватает опыта, покажут себя и тоже пробьются в финальную часть.

— Другими словами, воспользуются своим шансом?