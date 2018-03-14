Российские керлингисты проиграли канадцам в матче смешанного турнира на Паралимпиаде

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

В турнирной таблице российские керлингисты делят шестое место со сборной Норвегии. В следующем матче в среду россияне сыграют с командой Китая.

В смешанном турнире по керлингу на колясках выступают 12 команд, которые сыграют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал, финал пройдет 17 марта.