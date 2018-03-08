Комарова и Горячев выступят за сборную России на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте
ТАСС, 8 марта. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев отобрались на чемпионат мира 2018 года по керлингу в дисциплине
ТАСС, 8 марта. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев отобрались на чемпионат мира 2018 года по керлингу в дисциплине
За право выступить в составе сборной России на мировом первенстве Комарова и Горячев боролись с Анастасией Москалевой и Александром Ереминым. Отборочные матчи проходили в Сочи, со счетом 4:2 победу одержали Комарова и Горячев.
На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в
Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар пройдет в шведском Эстерсунде с 21 по 29 апреля.