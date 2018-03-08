Комарова и Горячев выступят за сборную России на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

За право выступить в составе сборной России на мировом первенстве Комарова и Горячев боролись с Анастасией Москалевой и Александром Ереминым. Отборочные матчи проходили в Сочи, со счетом 4:2 победу одержали Комарова и Горячев.

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в дабл-миксте выступали россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Они заняли третье место, но позднее допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещенного препарата. Спортсмены были лишены медалей и в данный момент не выступают, так как Крушельницкий временно отстранен от соревнований.