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13:16 (мск), источник: ТАСС

Комарова и Горячев выступят за сборную России на чемпионате мира по керлингу в дабл-миксте

ТАСС, 8 марта. Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев отобрались на чемпионат мира 2018 года по керлингу в дисциплине дабл-микст. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.

За право выступить в составе сборной России на мировом первенстве Комарова и Горячев боролись с Анастасией Москалевой и Александром Ереминым. Отборочные матчи проходили в Сочи, со счетом 4:2 победу одержали Комарова и Горячев.

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в дабл-миксте выступали россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Они заняли третье место, но позднее допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещенного препарата. Спортсмены были лишены медалей и в данный момент не выступают, так как Крушельницкий временно отстранен от соревнований.

Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар пройдет в шведском Эстерсунде с 21 по 29 апреля.

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