Анастасия Брызгалова рассказала о самом приятном подарке мужа и сравнениях с Джоли

— Какой самый приятный подарок вы получили от мужа?

— В нашей небольшой квартире живет очень большой плюшевый медведь — прям с меня ростом. Заходишь в комнату, а там это чудо сидит. Саша подарил мне его на день рождения.

— Вы делаете друг другу сюрпризы? Засыпанная шарами комната, неожиданное путешествие или что-то такое.

— Наверное, нет. Саша не романтик.

— Как вы относитесь к тому, что вас называют русской Джоли?

— На самом деле спокойно. Приятное сравнение, потому что она очень красивая.

— Не устаете ли вы от повышенного внимания?

— Спортсмен — это не просто вышел, сыграл, получил медаль, но и все что происходит вокруг.