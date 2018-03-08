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10:24 (мск), источник: TeamRussia.pro

Анастасия Брызгалова рассказала о самом приятном подарке мужа и сравнениях с Джоли

Керлингистка Анастасия Брызгалова — о своем муже и партнере по команде Александре Крушельницком.

— Какой самый приятный подарок вы получили от мужа?

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— В нашей небольшой квартире живет очень большой плюшевый медведь — прям с меня ростом. Заходишь в комнату, а там это чудо сидит. Саша подарил мне его на день рождения.

— Вы делаете друг другу сюрпризы? Засыпанная шарами комната, неожиданное путешествие или что-то такое.

— Наверное, нет. Саша не романтик.

— Как вы относитесь к тому, что вас называют русской Джоли?

— На самом деле спокойно. Приятное сравнение, потому что она очень красивая.

— Не устаете ли вы от повышенного внимания?

— Спортсмен — это не просто вышел, сыграл, получил медаль, но и все что происходит вокруг.

Так что это тоже часть нашей работы. Мы должны развивать спорт, рассказывать о нем, продвигать, популяризировать, — рассказала Брызгалова в интервью «7 Дней».

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