Анастасия Брызгалова рассказала о самом приятном подарке мужа и сравнениях с Джоли
Керлингистка Анастасия Брызгалова — о своем муже и партнере по команде Александре Крушельницком.
Керлингистка Анастасия Брызгалова — о своем муже и партнере по команде Александре Крушельницком.
— Какой самый приятный подарок вы получили от мужа?
— В нашей небольшой квартире живет очень большой плюшевый медведь — прям с меня ростом. Заходишь в комнату, а там это чудо сидит. Саша подарил мне его на день рождения.
— Вы делаете друг другу сюрпризы? Засыпанная шарами комната, неожиданное путешествие или
— Наверное, нет. Саша не романтик.
— Как вы относитесь к тому, что вас называют русской Джоли?
— На самом деле спокойно. Приятное сравнение, потому что она очень красивая.
— Не устаете ли вы от повышенного внимания?
— Спортсмен — это не просто вышел, сыграл, получил медаль, но и все что происходит вокруг.
Так что это тоже часть нашей работы. Мы должны развивать спорт, рассказывать о нем, продвигать, популяризировать, — рассказала Брызгалова в интервью «7 Дней».