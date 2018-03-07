Ерёмин и Москалёва сравняли счёт в отборе на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте
В Сочи проходит турнир по кёрлингу среди смешанных команд, который является отборочным на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция).
В Сочи проходит турнир по кёрлингу среди смешанных команд, который является отборочным на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция).
Борьбу за путёвку на мировое первенство ведут Александр Ерёмин и Анастасия Москалёва с Даниилом Горячевым и Марией Комаровой.
В четвёртом матче Ерёмин и Москалёва одержали победу со счётом 8:7 и сравняли счет в серии — 2−2.
Серия продлится до четырёх побед. 7 марта в 20:30 состоится ещё одна игра. Решающие поединки 8 марта запланированы на 9:00 и 15:30.
Чемпионат мира в Эстерсунде пройдёт
На Олимпиаде в Пхёнчхане Россию в этой дисциплине представляли Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Они завоевали бронзу, но позднее