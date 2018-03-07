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18:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Ерёмин и Москалёва сравняли счёт в отборе на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте

В Сочи проходит турнир по кёрлингу среди смешанных команд, который является отборочным на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция).

Борьбу за путёвку на мировое первенство ведут Александр Ерёмин и Анастасия Москалёва с Даниилом Горячевым и Марией Комаровой.

В четвёртом матче Ерёмин и Москалёва одержали победу со счётом 8:7 и сравняли счет в серии — 2−2.

Серия продлится до четырёх побед. 7 марта в 20:30 состоится ещё одна игра. Решающие поединки 8 марта запланированы на 9:00 и 15:30.

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдёт 21—28 апреля.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Россию в этой дисциплине представляли Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Они завоевали бронзу, но позднее допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний, и награда была возвращена.

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