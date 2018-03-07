Недреготтен: Брызгалова должна чувствовать себя ужасно. Она не сделала плохого
Норвежский кёрлингист Магнус Недреготтен прокомментировал слова россиянки Анастасии Брызгаловой, партнёрши Александра Крушельницкого, о своих высказываниях в прессе.
Норвежский кёрлингист Магнус Недреготтен прокомментировал слова россиянки Анастасии Брызгаловой, партнёрши Александра Крушельницкого, о своих высказываниях в прессе.
«Печально, что она сделала такое заявление. Это было не обязательно делать и не очень приятно слышать. В то же время она должна чувствовать себя ужасно — быть в одной команде с человеком, который сдал положительный тест, и потерять олимпийскую медаль. Она не сделала ничего плохого.
Пусть слова о том, что «я с нетерпением ждал медаль», останутся на её совести. Я сказал, что мы заняли на Играх четвёртое место, а получили бронзу. Это было очень странно.
На Играх я говорил о допинг-тесте: если обвинения подтвердятся, то в спорте положительный тест на запрещённое вещества считается мошенничеством, — приводит слова Недреготтена VG.