Недреготтен: Брызгалова должна чувствовать себя ужасно. Она не сделала плохого

«Печально, что она сделала такое заявление. Это было не обязательно делать и не очень приятно слышать. В то же время она должна чувствовать себя ужасно — быть в одной команде с человеком, который сдал положительный тест, и потерять олимпийскую медаль. Она не сделала ничего плохого.