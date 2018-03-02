Глава Федерации керлинга России Свищев намерен выдвинуть свою кандидатуру на новый срок

Свищев возглавляет ФКР с 2010 года. Четыре года назад он был единственным кандидатом на эту должность во время предыдущей конференции федерации.

«Конференция пройдет, как известно, в течение полугода. Сейчас нам надо закончить сезон, который завершится до конца мая. Где-то в конце лета или начале осени мы проведем выборную конференцию, — сказал Свищев. — Однако, могу вам сказать, что планирую дальше двигаться в этом направлении, у нас много нерешенных задач, поэтому планирую выдвигать свою кандидатуру на следующий срок».