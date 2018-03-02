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15:38 (мск), источник: Р-Спорт

Перед командой Моисеевой стоит задача побороться за медали ЧМ-2018 по керлингу

Тренер сборной России по керлингу Сергей Беланов в интервью РИА Новости заявил, что перед командой Виктории Моисеевой стоит задача побороться за медали на чемпионате мира-2018.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет в канадском городе Норт-Бей 17—25 марта.

На вопрос, какая задача стоит перед командой на чемпионате мира, Беланов ответил: «Однозначно побороться за медали».

При этом он отметил, что состав участниц турнира будет необычайно сильным для послеолимпийских чемпионатов мира. «Послеолимпийские чемпионаты мира всегда были относительно слабыми, потому что подавляющее большинство стран присылали вторые составы. Но и это уходит в прошлое. Смотрите — шведки, кореянки едут основным составом, в Швейцарии едут двукратные чемпионки мира, в Канаде — олимпийские чемпионки Сочи. Очень большая группа команд будет претендовать на медали», — отметил специалист.

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