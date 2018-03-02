Перед командой Моисеевой стоит задача побороться за медали ЧМ-2018 по керлингу

При этом он отметил, что состав участниц турнира будет необычайно сильным для послеолимпийских чемпионатов мира. «Послеолимпийские чемпионаты мира всегда были относительно слабыми, потому что подавляющее большинство стран присылали вторые составы. Но и это уходит в прошлое. Смотрите — шведки, кореянки едут основным составом, в Швейцарии едут двукратные чемпионки мира, в Канаде — олимпийские чемпионки Сочи. Очень большая группа команд будет претендовать на медали», — отметил специалист.