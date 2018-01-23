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20:46 (мск), источник: ТАСС

ФКР пообещала наградить российских керлингистов за успех на ОИ-2018

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация керлинга России намерена наградить отечественных керлингистов в случае удачного выступления на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Источник: ИТАР-ТАСС

На Играх россияне выступят в дабл-миксте (Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова), а также женская команда в составе скипа Виктории Моисеевой, Ульяны Васильевой, Галины Арсенькиной, Юлии Гузиёвой и Юлии Портуновой. Соревнования по керлингу пройдут во все соревновательные дни Олимпийских игр — с 8 по 25 февраля.

«Мы сейчас говорили с обеими командами, и как они сейчас сказали, никто не хочет быть туристом, все нацелены на хорошее выступление. Хорошее выступление — это как минимум выход из группы, а как максимум — возвращение с медалями, — сказал Свищев. — Мы обещали им хорошие подарки, призы, денежные вознаграждения».

Обе российские команды дебютируют на Олимпийских играх. «Это является и минусом, и плюсом для них: с одной стороны — им нечего боятся, а с другой — очень страшно. Все те соперники, которые будут на Олимпиаде, встречались с нашими девушками и с нашей смешанной парой на международных турнирах. И я не знаю ни одной команды, у которой мы бы не выиграли», — отметил он.

Ситуация с предоставлением Международным олимпийским комитетом приглашений на Олимпиаду является дополнительным психологическим барьером для спортсменов, считает глава федерации. «Надеюсь, мы его преодолеем, понимаем, что к нам будет приковано дополнительное внимание. Поэтому федерация должна сделать все, чтобы свести к минимуму стресс у наших спортсменов, который будет давлеть над ними», — подчеркнул Свищев.

Ранее он сообщил ТАСС, что российские керлингисты предварительно получили приглашение на Игры в Пхёнчхане.

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