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8 января, источник: ТАСС

Ателье Гарт пошьет олимпийскую форму для российских керлингистов

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские керлингисты выступят на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в форме, пошитой модным домом Наталии Гарт. Об этом Гарт, которая является президентом Федерации санного спорта России, рассказала ТАСС.

«Мы займемся пошивом формы для российских керлингистов, эскизы уже согласованы с Международным олимпийским комитетом. Рассчитываю, что в 20-х числах января все будет уже готово, — рассказала Гарт. — Форма стильная, черно- белая, монохромная, ничего лишнего».

Гарт отметила, что пошив спортивной формы — это новый вызов для ее компании. «Мы не специализируемся на спортивной форме. Подобных заказов к нам еще не поступало. Ну что ж — значит это будет для нас новый вызов», — отметила собеседница ТАСС.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил ТАСС, что в общей сложности будет пошито 20 комплектов формы. Если паралимпийская сборная по керлингу будет допущена на Игры, то это количество будет увеличено.

Модный дом Natalia Gart был основан в России в 2014 году.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В керлинге олимпийский отбор прошла женская сборная страны, а также команда в дабл-миксте.

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