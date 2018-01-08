Ателье Гарт пошьет олимпийскую форму для российских керлингистов

«Мы займемся пошивом формы для российских керлингистов, эскизы уже согласованы с Международным олимпийским комитетом. Рассчитываю, что в 20-х числах января все будет уже готово, — рассказала Гарт. — Форма стильная, черно- белая, монохромная, ничего лишнего».

Гарт отметила, что пошив спортивной формы — это новый вызов для ее компании. «Мы не специализируемся на спортивной форме. Подобных заказов к нам еще не поступало. Ну что ж — значит это будет для нас новый вызов», — отметила собеседница ТАСС.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил ТАСС, что в общей сложности будет пошито 20 комплектов формы. Если паралимпийская сборная по керлингу будет допущена на Игры, то это количество будет увеличено.

Модный дом Natalia Gart был основан в России в 2014 году.