Олимпиада без секс-символа: за что отцепили Анну Сидорову?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
«Может, возьмешь наш газ?»: Порошенко об условиях покупки газа РФ
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Швеция U20
Швейцария U20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Саутгемптон0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Чехия U205
Белоруссия U203
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Финляндия U20
Словакия U20
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер0
Лацио0
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован3
Йокерит2
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси5
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд1
Суонси2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Брайтон & Хоув0
Хоккей. НХЛ
31.12
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.12
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
31.12
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кальяри2
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино0
Дженоа0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Дания U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
31.12
Сент-Луис Блюз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
31.12
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина1
Милан1
Хоккей. НХЛ
31.12
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Архив: как Россия предъявила Румынии ультиматум
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА
Хабиб Нурмагомедов сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
19:35 (мск), источник: Советский спорт

Олимпиада без секс-символа: за что отцепили Анну Сидорову?

Секс-символ российской олимпийской сборной (по крайней мере, так о ней говорили в Сочи-2014) не поедет на Олимпиаду.

Похоже, что Анна Сидорова, красавица-брюнетка с роковым взором, героиня глянцевых журналов, остается вне Олимпийских Игр. И вовсе не потому, что кто-то посмел секс-звезду Сочи-2014 заподозрить в царапании пробирок и не допустить до Игр. Нет, российские спортсменки с щетками представлены в Пхенчхане будут. Просто в этом виде спорта существуют разные способы попасть на Игры. Как известно, национальная федерация может собрать в сборную всех на данный момент лучших спортсменок (четверку плюс пятого запасного), а может и провести соревнования между уже сложившимися, сыгранными командами.

На этой неделе команда Сидоровой проиграла неожиданно менее опытной команде Моисеевой, и получается, что в итоге едет в Корею теперь не она, а совсем другие.

Для сравнения: представьте, что к чемпионату мира в футболе тренер формировал бы сборную не из лучших игроков с российским паспортом, а устроил бы состязание. Например, перед чемпионатом мира «Спартак» и «Зенит» провели бы очные встречи и на чемпионат мира отправился бы победитель этого противостояния — вот примерно так происходит в кёрлинге.

Но тут есть один любопытный нюанс. Весь год команда Анны Сидоровой знала, что от отбора она будет освобождена и спокойно ездила по сборам, готовясь к Зимним Играм. И лишь несколько недель назад глава федерации Дмитрий Свищев неожиданно изменил решение.

Дмитрий Свищев — владелец элитного агентства Modus Vivendi, ресторана «Байкал» в Олимпийском парке Сочи, участник огромного количества резонансных скандалов.

Для многих остался секретом стремительный взлет Анны Сидоровой, которая оказалась в сборной незадолго до Ванкувера-2010 и во время Олимпиады не без скандала отодвинула с позиции скипа (капитана) Людмилу Прививкову. Слухи о покровителе в федерации оказались неподтвержденными. Впрочем, в этом году Анну регулярно видят в компании Дмитрия Соловьева, олимпийского чемпиона по фигурному катанию. И после этого ее статус в сборной резко упал.

 Эпическая битва Малкина: оказывается, у него отличный джеб!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Новая серия допинг-скандала: под ударом игроки футбольного ЦСКА
Хабиб Нурмагомедов сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой
«Челси» забил пять голов в матче чемпионата Англии
Устюгов выиграл спринт на старте «Тур де Ски»
Сергей Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу
Полгода до ЧМ-2018. Германия
Серена Уильямс проиграла в первом матче после возвращения
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Погуляли с размахом: самые дорогие свадьбы 2017 года Вспоминаем, как на звездных свадьбах тратили деньги и каким длинным вышел итоговый счет.
Дети
Поклонников восхитило сходство Пугачевой и ее дочери Лизы Пользователи Сети уверены, что девочка растет точной копией мамы.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь