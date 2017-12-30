Олимпиада без секс-символа: за что отцепили Анну Сидорову?

Похоже, что Анна Сидорова, красавица-брюнетка с роковым взором, героиня глянцевых журналов, остается вне Олимпийских Игр. И вовсе не потому, что кто-то посмел секс-звезду Сочи-2014 заподозрить в царапании пробирок и не допустить до Игр. Нет, российские спортсменки с щетками представлены в Пхенчхане будут. Просто в этом виде спорта существуют разные способы попасть на Игры. Как известно, национальная федерация может собрать в сборную всех на данный момент лучших спортсменок (четверку плюс пятого запасного), а может и провести соревнования между уже сложившимися, сыгранными командами.

На этой неделе команда Сидоровой проиграла неожиданно менее опытной команде Моисеевой, и получается, что в итоге едет в Корею теперь не она, а совсем другие.

Для сравнения: представьте, что к чемпионату мира в футболе тренер формировал бы сборную не из лучших игроков с российским паспортом, а устроил бы состязание. Например, перед чемпионатом мира «Спартак» и «Зенит» провели бы очные встречи и на чемпионат мира отправился бы победитель этого противостояния — вот примерно так происходит в кёрлинге.

Но тут есть один любопытный нюанс. Весь год команда Анны Сидоровой знала, что от отбора она будет освобождена и спокойно ездила по сборам, готовясь к Зимним Играм. И лишь несколько недель назад глава федерации Дмитрий Свищев неожиданно изменил решение.

Дмитрий Свищев — владелец элитного агентства Modus Vivendi, ресторана «Байкал» в Олимпийском парке Сочи, участник огромного количества резонансных скандалов.