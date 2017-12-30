Олимпиада без секс-символа: за что отцепили Анну Сидорову?

Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Похоже, что Анна Сидорова,
На этой неделе команда Сидоровой проиграла неожиданно менее опытной команде Моисеевой, и получается, что в итоге едет в Корею теперь не она, а совсем другие.
Для сравнения: представьте, что к чемпионату мира в футболе тренер формировал бы сборную не из лучших игроков с российским паспортом, а устроил бы состязание. Например, перед чемпионатом мира «Спартак» и «Зенит» провели бы очные встречи и на чемпионат мира отправился бы победитель этого противостояния — вот примерно так происходит в кёрлинге.
Но тут есть один любопытный нюанс. Весь год команда Анны Сидоровой знала, что от отбора она будет освобождена и спокойно ездила по сборам, готовясь к Зимним Играм. И лишь несколько недель назад глава федерации Дмитрий Свищев неожиданно изменил решение.
Дмитрий Свищев — владелец элитного агентства Modus Vivendi, ресторана «Байкал» в Олимпийском парке Сочи, участник огромного количества резонансных скандалов.
Для многих остался секретом стремительный взлет Анны Сидоровой, которая оказалась в сборной незадолго до Ванкувера-2010 и во время Олимпиады не без скандала отодвинула с позиции скипа (капитана) Людмилу Прививкову. Слухи о покровителе в федерации оказались неподтвержденными. Впрочем, в этом году Анну регулярно видят в компании Дмитрия Соловьева, олимпийского чемпиона по фигурному катанию. И после этого ее статус в сборной резко упал.