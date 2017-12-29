Суперсенсация в керлинге: Сидорова не едет на Олимпиаду

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Белоруссия U200
Россия U203
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн4
СКА2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь3
Торпедо НН2
Футбол. Зарубежный
22:45
Кротоне
Наполи
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:00
Канада U20
США U20
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграОТ3
Салават Юлаев4
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. НХЛ
30.12
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
30.12
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
30.12
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Куньлунь2
Все события
СМИ: Россия предъявила Румынии ультиматум
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Раковые клетки уморили голодом
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суперсенсация в керлинге: Сидорова не едет на Олимпиаду

Вице-чемпионки мира из команды Анны Сидоровой проиграли национальный отбор в Пхенчхан команде Виктории Моисеевой со счетом 1:4.

Источник: Спорт-Экспресс

Олег ШАМОНАЕВ

Команда скипа Анна Сидоровой, считавшаяся сильнейшей в стране на протяжении как минимум шести лет, внезапно лишилась путевки на Олимпиаду-2018, которая, казалось, была в руках у звездных девушек. Весной этого года — после первого в истории отечественного керлинга выхода Сидоровой и ее партнерш в финал чемпионата мира и победы над олимпийскими чемпионками из Канады на турнире в Дудинке — было объявлено, что эта команда как самая опытная и самая успешная отправится в Пхенчхан без отбора. Ее соперницам в качестве компенсации предложили побороться за право выступить на чемпионате мира, от которого олимпийцы благородно отказались. Однако буквально за месяц ситуация перевернулась с ног на голову.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НЕ ПРИЗНАЮТ АВТОРИТЕТОВ

Единственным большим турниром до Олимпиады для команды Сидоровой должен был стать чемпионат Европы в швейцарском Санкт-Галлене. Задача на этот турнир была поставлена посильная — место в первой четверке. Для одного из сильнейших коллективов планеты, который четырежды был на подиуме континентального первенства, это не представлялось большой проблемой. Однако железная Сидорова, которая до сих пор слышала только комплименты по поводу своей психологической устойчивости, внезапно дрогнула. Вице-чемпионки мира проиграли в Швейцарии 5 матчей из 9, не попав в плей-офф и чудом сохранив за Россией квоту на чемпионат мира. Расплата за провал последовала незамедлительно — Сидоровой было предложен дополнительный отборочный матч с главными соперницами — чемпионками Европы-2016 из команды Виктории Моисеевой.

«Наша команда вопрос попадания в Пхенчхан решила еще весной 2016 года году, когда заняла на чемпионате мира третье место», — утверждала Анна Сидорова в интервью «СЭ» после завоевания серебряных медалей чемпионата мира. Однако между триумфальными ЧМ-2016 и ЧМ-2017 Сидорова и Ко проиграли команде Моисеевой отбор на ЧЕ-2016. Так что самый титулованный коллектив России не в первый раз тяжело вкатывается в сезон. И на сей раз расплата оказалась максимально жесткой.

Моисеева, которая ранее выиграла национальный отбор на чемпионат мира-2018, удивила снова. Олимпийская квалификация в Сочи была упорной, но закончилась победой Виктории в четырех матчах из пяти. Таким образом Моисеева и еще одна представительница петербургского клуба «Адамант» Ульяна Васильева, а также Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова из Краснодарского края получили право в феврале будущего года стартовать в Пхенчхане. А Сидорова, главная звезда отечественного керлинга и одна из самых привлекательных спортсменок страны, остается не только без Олимпиады, но и без чемпионата мира. Конечно, если по поводу первенства планеты не будет принято другого решения. Эта трагическая для поклонников Анны ситуация сильно напоминает историю четырехлетней давности с другим звездным скипом сборной России Людмилой Прививковой.

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И РАССУДИТЕЛЬНАЯ

Перед самой Олимпиадой в Сочи Прививкова, которая тогда также считалась одним из секс-символов женского керлинга, внезапно была исключена из состава сборной. Правда, тогда причиной стало решение тренерского штаба, а сейчас все случилось на ледовой площадке. Но от этого Сидоровой не легче. Очевидно, что она слишком рано начала думать о Пхенчхане и не смогла выйти из игрового кризиса в самый необходимый момент. Конечно, пересмотр правил отбора по ходу дела вызывает вопросы, но с другой стороны очевидно, что Моисеева в данный момент и сильнее, и удачливее. Конечно, есть вероятность, что Анна еще поедет на Олимпиаду-2018 — например, в качестве резервного скипа. Однако подобные варианты в керлинге практикуются крайне редко. И появление в составе прямой конкурентки не улучшит психологического состояния Виктории на Играх-2018.

С другой стороны, Моисеевой не привыкать к кадровым встряскам. Если команда Сидоровой на протяжении долгого времени выступает в более-менее стабильном составе, то Виктория в последнее время активно экспериментировала с помощницами. Если на победном ЧЕ-2016 она выступала с теми же партнершами, что и сейчас, то в апреле этого года на чемпионате России у нее был совершенно другой состав, занявший в итоге лишь четвертое место. Васильева тогда завоевала золото в составе питерской команды «Адамант-1» со скипом Алиной Ковалевой. А Портунова, Арсенькина, Гузиева стали третьими со сборной Краснодарского края и скипом Ольгой Жарковой.

Случившееся в отборе на Олимпиаду-2018 — это не только персональная трагедия Сидоровой. Например, игрок ее команды Кира Езех потеряла шанс сыграть на своей четвертой Олимпиаде, а Маргарита Фомина — на третьей. С другой стороны, есть плюсы и в том, что в нашем керлинге появляются новые лица, и теперь олимпийский опыт получат новые девушки. 26-летняя Виктория Моисеева — очень обаятельная и рассудительная девушка — пропустила часть подготовки к нынешнему сезону из-за воспаления глаза, но смогла быстро наверстать упущенное. Кроме того, недавно Виктория объявила о помолвке с игроком сборной Дании по керлингу, серебряным призером чемпионата мира Оливером Дюпонтом. И это обстоятельство, вероятно, придало ей дополнительных сил. Конечно, заявку сборной России на Игры-2018 еще должен утвердить МОК. Но навряд ли у комиссии по допуску «российских нейтралов» на Игры в Пхенчхан будут какие-то вопросы к керлингисткам.

Женщины. Отборочные матчи на Олимпиаду-2018 (серия до четырех побед)

Первая игра. Сидорова — Моисеева — 6:9. Вторая игра. Сидорова — Моисеева — 6:7. Третья игра. Сидорова — Моисеева — 9:5. Четвертая игра. Сидорова — Моисеева — 6:9. Пятая игра. Сидорова — Моисеева — 5:8.

Команда Сидоровой: Анна Сидорова (Москва), Маргарита Фомина (Москва), Александра Раева (Москва), Нкеирука Езех (Москва), Алина Ковалева (Санкт-Петербург). Тренеры: Светлана Калалб, Роджер Шмидт.

Команда Моисеевой: Виктория Моисеева (Санкт-Петербург), Ульяна Васильева (Санкт-Петербург), Галина Арсенькина (Сочи), Юлия Гузиёва (Сочи), Юлия Портунова (Сочи). Тренер: Сергей Беланов.

Дзюба может начать новый сезон в ФНЛ
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь