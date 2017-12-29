Суперсенсация в керлинге: Сидорова не едет на Олимпиаду

Олег ШАМОНАЕВ
Команда скипа Анна Сидоровой, считавшаяся сильнейшей в стране на протяжении как минимум шести лет, внезапно лишилась путевки на Олимпиаду-2018, которая, казалось, была в руках у звездных девушек. Весной этого года — после первого в истории отечественного керлинга выхода Сидоровой и ее партнерш в финал чемпионата мира и победы над олимпийскими чемпионками из Канады на турнире в Дудинке — было объявлено, что эта команда как самая опытная и самая успешная отправится в Пхенчхан без отбора. Ее соперницам в качестве компенсации предложили побороться за право выступить на чемпионате мира, от которого олимпийцы благородно отказались. Однако буквально за месяц ситуация перевернулась с ног на голову.
ПРЕТЕНДЕНТЫ НЕ ПРИЗНАЮТ АВТОРИТЕТОВ
Единственным большим турниром до Олимпиады для команды Сидоровой должен был стать чемпионат Европы в швейцарском
«Наша команда вопрос попадания в Пхенчхан решила еще весной 2016 года году, когда заняла на чемпионате мира третье место», — утверждала Анна Сидорова в интервью «СЭ» после завоевания серебряных медалей чемпионата мира. Однако между триумфальными ЧМ-2016 и ЧМ-2017 Сидорова и Ко проиграли команде Моисеевой отбор на ЧЕ-2016. Так что самый титулованный коллектив России не в первый раз тяжело вкатывается в сезон. И на сей раз расплата оказалась максимально жесткой.
Моисеева, которая ранее выиграла национальный отбор на чемпионат мира-2018, удивила снова. Олимпийская квалификация в Сочи была упорной, но закончилась победой Виктории в четырех матчах из пяти. Таким образом Моисеева и еще одна представительница петербургского клуба «Адамант» Ульяна Васильева, а также Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова из Краснодарского края получили право в феврале будущего года стартовать в Пхенчхане. А Сидорова, главная звезда отечественного керлинга и одна из самых привлекательных спортсменок страны, остается не только без Олимпиады, но и без чемпионата мира. Конечно, если по поводу первенства планеты не будет принято другого решения. Эта трагическая для поклонников Анны ситуация сильно напоминает историю четырехлетней давности с другим звездным скипом сборной России Людмилой Прививковой.
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И РАССУДИТЕЛЬНАЯ
Перед самой Олимпиадой в Сочи Прививкова, которая тогда также считалась одним из
С другой стороны, Моисеевой не привыкать к кадровым встряскам. Если команда Сидоровой на протяжении долгого времени выступает в
Случившееся в отборе на Олимпиаду-2018 — это не только персональная трагедия Сидоровой. Например, игрок ее команды Кира Езех потеряла шанс сыграть на своей четвертой Олимпиаде, а Маргарита Фомина — на третьей. С другой стороны, есть плюсы и в том, что в нашем керлинге появляются новые лица, и теперь олимпийский опыт получат новые девушки. 26-летняя Виктория Моисеева — очень обаятельная и рассудительная девушка — пропустила часть подготовки к нынешнему сезону
Женщины. Отборочные матчи на Олимпиаду-2018 (серия до четырех побед)
Первая игра. Сидорова — Моисеева — 6:9. Вторая игра. Сидорова — Моисеева — 6:7. Третья игра. Сидорова — Моисеева — 9:5. Четвертая игра. Сидорова — Моисеева — 6:9. Пятая игра. Сидорова — Моисеева — 5:8.
Команда Сидоровой: Анна Сидорова (Москва), Маргарита Фомина (Москва), Александра Раева (Москва), Нкеирука Езех (Москва), Алина Ковалева (Санкт-Петербург). Тренеры: Светлана Калалб, Роджер Шмидт.
Команда Моисеевой: Виктория Моисеева (Санкт-Петербург), Ульяна Васильева (Санкт-Петербург), Галина Арсенькина (Сочи), Юлия Гузиёва (Сочи), Юлия Портунова (Сочи). Тренер: Сергей Беланов.