Суперсенсация в керлинге: Сидорова не едет на Олимпиаду

Источник: Спорт-Экспресс

Олег ШАМОНАЕВ

Команда скипа Анна Сидоровой, считавшаяся сильнейшей в стране на протяжении как минимум шести лет, внезапно лишилась путевки на Олимпиаду-2018, которая, казалось, была в руках у звездных девушек. Весной этого года — после первого в истории отечественного керлинга выхода Сидоровой и ее партнерш в финал чемпионата мира и победы над олимпийскими чемпионками из Канады на турнире в Дудинке — было объявлено, что эта команда как самая опытная и самая успешная отправится в Пхенчхан без отбора. Ее соперницам в качестве компенсации предложили побороться за право выступить на чемпионате мира, от которого олимпийцы благородно отказались. Однако буквально за месяц ситуация перевернулась с ног на голову.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НЕ ПРИЗНАЮТ АВТОРИТЕТОВ

Единственным большим турниром до Олимпиады для команды Сидоровой должен был стать чемпионат Европы в швейцарском Санкт-Галлене. Задача на этот турнир была поставлена посильная — место в первой четверке. Для одного из сильнейших коллективов планеты, который четырежды был на подиуме континентального первенства, это не представлялось большой проблемой. Однако железная Сидорова, которая до сих пор слышала только комплименты по поводу своей психологической устойчивости, внезапно дрогнула. Вице-чемпионки мира проиграли в Швейцарии 5 матчей из 9, не попав в плей-офф и чудом сохранив за Россией квоту на чемпионат мира. Расплата за провал последовала незамедлительно — Сидоровой было предложен дополнительный отборочный матч с главными соперницами — чемпионками Европы-2016 из команды Виктории Моисеевой.

«Наша команда вопрос попадания в Пхенчхан решила еще весной 2016 года году, когда заняла на чемпионате мира третье место», — утверждала Анна Сидорова в интервью «СЭ» после завоевания серебряных медалей чемпионата мира. Однако между триумфальными ЧМ-2016 и ЧМ-2017 Сидорова и Ко проиграли команде Моисеевой отбор на ЧЕ-2016. Так что самый титулованный коллектив России не в первый раз тяжело вкатывается в сезон. И на сей раз расплата оказалась максимально жесткой.

Моисеева, которая ранее выиграла национальный отбор на чемпионат мира-2018, удивила снова. Олимпийская квалификация в Сочи была упорной, но закончилась победой Виктории в четырех матчах из пяти. Таким образом Моисеева и еще одна представительница петербургского клуба «Адамант» Ульяна Васильева, а также Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова из Краснодарского края получили право в феврале будущего года стартовать в Пхенчхане. А Сидорова, главная звезда отечественного керлинга и одна из самых привлекательных спортсменок страны, остается не только без Олимпиады, но и без чемпионата мира. Конечно, если по поводу первенства планеты не будет принято другого решения. Эта трагическая для поклонников Анны ситуация сильно напоминает историю четырехлетней давности с другим звездным скипом сборной России Людмилой Прививковой.

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И РАССУДИТЕЛЬНАЯ

Перед самой Олимпиадой в Сочи Прививкова, которая тогда также считалась одним из секс-символов женского керлинга, внезапно была исключена из состава сборной. Правда, тогда причиной стало решение тренерского штаба, а сейчас все случилось на ледовой площадке. Но от этого Сидоровой не легче. Очевидно, что она слишком рано начала думать о Пхенчхане и не смогла выйти из игрового кризиса в самый необходимый момент. Конечно, пересмотр правил отбора по ходу дела вызывает вопросы, но с другой стороны очевидно, что Моисеева в данный момент и сильнее, и удачливее. Конечно, есть вероятность, что Анна еще поедет на Олимпиаду-2018 — например, в качестве резервного скипа. Однако подобные варианты в керлинге практикуются крайне редко. И появление в составе прямой конкурентки не улучшит психологического состояния Виктории на Играх-2018.

С другой стороны, Моисеевой не привыкать к кадровым встряскам. Если команда Сидоровой на протяжении долгого времени выступает в более-менее стабильном составе, то Виктория в последнее время активно экспериментировала с помощницами. Если на победном ЧЕ-2016 она выступала с теми же партнершами, что и сейчас, то в апреле этого года на чемпионате России у нее был совершенно другой состав, занявший в итоге лишь четвертое место. Васильева тогда завоевала золото в составе питерской команды «Адамант-1» со скипом Алиной Ковалевой. А Портунова, Арсенькина, Гузиева стали третьими со сборной Краснодарского края и скипом Ольгой Жарковой.

Случившееся в отборе на Олимпиаду-2018 — это не только персональная трагедия Сидоровой. Например, игрок ее команды Кира Езех потеряла шанс сыграть на своей четвертой Олимпиаде, а Маргарита Фомина — на третьей. С другой стороны, есть плюсы и в том, что в нашем керлинге появляются новые лица, и теперь олимпийский опыт получат новые девушки. 26-летняя Виктория Моисеева — очень обаятельная и рассудительная девушка — пропустила часть подготовки к нынешнему сезону из-за воспаления глаза, но смогла быстро наверстать упущенное. Кроме того, недавно Виктория объявила о помолвке с игроком сборной Дании по керлингу, серебряным призером чемпионата мира Оливером Дюпонтом. И это обстоятельство, вероятно, придало ей дополнительных сил. Конечно, заявку сборной России на Игры-2018 еще должен утвердить МОК. Но навряд ли у комиссии по допуску «российских нейтралов» на Игры в Пхенчхан будут какие-то вопросы к керлингисткам.

Женщины. Отборочные матчи на Олимпиаду-2018 (серия до четырех побед)