Российские керлингистки сыграют в форме черного, серого и белого цветов на ОИ-2018

20 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме «олимпийских атлетов из России» на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Список требований к форме, аксессуарам, инвентарю и иной экипировке россиян состоит из 13 пунктов. Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

«Мы уже почти договорились с одним из производителей формы. Дизайн есть — у девушек будет три комплекта формы, которые они будут менять в зависимости от того, в какой форме будут играть наши соперники. Один комплект будет черного, второй — серого, третий — белого цветов, без надписи «RUS», но с надписью «OAR», — заявил Свищев.

Форма российских спортсменов может содержать только следующие надписи: Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России») или соответствующую аббревиатуру (OAR). Форма остальных членов российской делегации может содержать только надпись OAR. Эмблемы сборной России, ОКР и герба будут заменены на двухцветный логотип OAR, который содержит белый и красный цвета. При этом экипировка, которая будет разработана для россиян на Игры-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК.