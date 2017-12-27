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15:09 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки сыграют в форме черного, серого и белого цветов на ОИ-2018

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по керлингу на Олимпийских играх 2018 года будет иметь три комплекта игровой формы черного, серого и белого цветов. Об этом ТАСС заявил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

20 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме «олимпийских атлетов из России» на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Список требований к форме, аксессуарам, инвентарю и иной экипировке россиян состоит из 13 пунктов. Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

«Мы уже почти договорились с одним из производителей формы. Дизайн есть — у девушек будет три комплекта формы, которые они будут менять в зависимости от того, в какой форме будут играть наши соперники. Один комплект будет черного, второй — серого, третий — белого цветов, без надписи «RUS», но с надписью «OAR», — заявил Свищев.

Форма российских спортсменов может содержать только следующие надписи: Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России») или соответствующую аббревиатуру (OAR). Форма остальных членов российской делегации может содержать только надпись OAR. Эмблемы сборной России, ОКР и герба будут заменены на двухцветный логотип OAR, который содержит белый и красный цвета. При этом экипировка, которая будет разработана для россиян на Игры-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
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