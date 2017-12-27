Команды по керлингу Сидоровой и Моисеевой в Сочи начинают олимпийский отбор

Источник: РИА "Новости"

Серия пройдет в течение четырех дней в олимпийском керлинговом центре «Ледяной куб». На 27—28 декабря запланировано по два матча (начало — 08:30 и 18:30 мск), если понадобится, состоятся также матчи 29 декабря в это же время и решающая встреча 30 декабря (08:00).

В команду Анны Сидоровой также входят Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева (тренеры — Светлана Калалб и Роджер Шмидт). Команду Моисеевой составляют, помимо скипа, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

26-летняя Сидорова, несмотря на очень молодой для скипа возраст, возглавляет российскую команду на протяжении семи лет, приведя сборную страны к титулам чемпиона Европы в 2012 и 2014 гг., а также серебряным медалям на чемпионате мира 2017 года, что стало лучшим результатом в истории национальной команды. Ранее команда Сидоровой трижды подряд становилась третьей на чемпионатах мира, и эти успехи позволили сборной получить лицензию на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Однако в ноябре команда Сидоровой неудачно выступила на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Галлене, заняв пятое место. Тогда как представляющая клуб «Адамант» из Санкт- Петербурга Виктория Моисеева получила шанс выступить на чемпионате Европы в 2016 году в Шотландии и принесла сборной России третьи континентальные золотые медали. Неудача Сидоровой на чемпионате Европы предопределила решение федерации провести дополнительные отборочные матчи между сильнейшими российскими командами.

Сидорова уступила и на чемпионате страны

При этом на апрельском чемпионате Европы в Сочи команда Моисеевой «Адамант-2» проиграла в финале сборной Краснодарского края, возглавляемой Ольгой Жарковой — опытным скипом, которая также занимает должность генерального секретаря Федерации керлинга России. Команда Сидоровой, представляющая сборную Москвы, стала третьей, в полуфинале уступив будущим чемпионкам с Кубани. В состав команды Краснодарского края входили три чемпионки Европы 2016 года — Портунова, Арсенькина и Гузиёва, которые вернулись в команду Виктории Моисеевой.

Ввиду отстранения Олимпийского комитета России победитель отборочного матча в Сочи на Играх в Пхёнчхане выступит в форме с надписью «олимпийский атлет из России» и под олимпийским флагом. Если Моисеева ранее на Олимпиадах не выступала, то Сидорова входила в состав команды Людмилы Прививковой на Играх 2010 года, где россиянки поделили шестое место, и возглавляла сборную в качестве скипа в Сочи, где был показан неудовлетворительный результат — девятое место.