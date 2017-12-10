Мужские сборные Италии и Дании по керлингу квалифицировались на ОИ-2018

В соревновании принимали участие восемь команд. Сборные Дании, Италии и Чехии, заняли места с первого по третье в круговом турнире и вышли в финальную часть соревнований, по итогам которой итальянские и датские керлингисты завоевали право выступить в олимпийском турнире 2018 года. Российские керлингисты финишировали четвертыми в круговом турнире и не выступят на Играх-2018.

Также на Олимпиаде-2018 в мужском турнире керлингистов выступят команды Канады, Швеции, США, Японии, Швейцарии, Великобритании и Норвегии. Они завоевали право сыграть на Играх, успешно выступив на чемпионате мира — 2017. Еще один участник олимпийского турнира 2018 года — сборная Южной Кореи, являющаяся страной-организатором Игр.

Ранее стало известно, что в женском олимпийском турнире 2018 года выступят команды Южной Кореи (страна- организатор), Канады, России, Швейцарии, Великобритании, США, Швеции и Японии. Российские керлингистки, если решат выступить на Играх-2018, будут выступать в статусе «олимпийцев из России».