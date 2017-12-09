Российские керлингисты согласны выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Источник: РИА "Новости"

Ранее российские лыжники и саночники единогласно проголосовали за решение ехать на Игры-2018, а национальные федерации по горнолыжному спорту, сноуборду и бобслею рекомендовали спортсменам принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

«Все наши спортсмены решили ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Но им еще предстоит пройти отборочные соревнования. Мужчины сейчас бьются на олимпийской квалификационном турнире, состав женской команды определится в конце декабря», — сказал Свищев.