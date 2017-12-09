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15:38 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты согласны выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские керлингисты согласны поехать на Олимпийские игры 2018 года, где им предстоит выступить в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее российские лыжники и саночники единогласно проголосовали за решение ехать на Игры-2018, а национальные федерации по горнолыжному спорту, сноуборду и бобслею рекомендовали спортсменам принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

«Все наши спортсмены решили ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Но им еще предстоит пройти отборочные соревнования. Мужчины сейчас бьются на олимпийской квалификационном турнире, состав женской команды определится в конце декабря», — сказал Свищев.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, что не позволяет сборной России выступить на Олимпийских играх 2018 года под национальным флагом. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов. Атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, могут выступить на Играх в статусе «олимпийский спортсмен из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

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