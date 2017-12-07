Мужская сборная России по керлингу уступила чехам в олимпийском отборочном турнире

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
На лице американца выросли грибы
Жириновский прокомментировал отстранение России от Олимпиады
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Собчак прокомментировала выдвижение Путина в президенты
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Йокерит0
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН2
Витязь0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь1
Слован2
Футбол. Еврокубки
21:00
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Славия Пр
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз
Скендербеу
Футбол. Еврокубки
21:00
Хоффенхайм
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ
Брага
Футбол. Еврокубки
21:00
Аустрия В
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Милан
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Лион
Футбол. Еврокубки
21:00
Аполлон
Эвертон
Футбол. Еврокубки
21:00
Злин
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Шериф
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
Автомобилист4
Футбол. Еврокубки
23:05
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:05
Стяуа
Лугано
Футбол. Еврокубки
23:05
Црвена Звезда
Кельн
Футбол. Еврокубки
23:05
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:05
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:05
Витория Гимарайнш
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
23:05
Заря Лг
Атлетик
Футбол. Еврокубки
23:05
Герта
Эстерсунд
Футбол. Еврокубки
23:05
Зюлте-Варегем
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:05
Витесс
Ницца
Футбол. Еврокубки
23:05
Вардар
Русенборг
Футбол. Еврокубки
23:05
Реал Сосьедад
Зенит
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард4
Лада2
Хоккей. НХЛ
8.12
Бостон Брюинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
8.12
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Куньлунь2
Хоккей. НХЛ
8.12
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
8.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.12
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
8.12
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
8.12
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
8.12
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
8.12
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс3
Оттава Сенаторз0
Все события
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Пенсионерам выделили дополнительные льготы - СМИ
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат
Знарок и его помощники. Кому МОК запретит ехать в Пхенчхан
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Холодный климат грозит раком
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8Представлена олимпийская форма сборной России
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
19:36 (мск), источник: Р-Спорт

Мужская сборная России по керлингу уступила чехам в олимпийском отборочном турнире

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Мужская сборная России по керлингу потерпела третье поражение на проходящем в Чехии олимпийском квалификационном турнире, уступив команде Чехии.

Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 7:5 в пользу чехов.

В составе сборной России на турнир заявлены: Алексей Тимофеев (скип), Артем Шмаков, Артур Ражабов, Евгений Климов и Сергей Глухов.

Россияне, одержавшие одну победу в четырех матчах турнира, в пятницу сыграют с голландцами и немцами.

Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
«Спартак» — не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат
Пихлер прокомментировал допинговые обвинения в свой адрес
Фигуристы Тарасова и Морозов идут вторыми в финале Гран-при
УЕФА открыл дело против «Спартака» за проявление расизма
Уйдет ли Мутко в отставку? Отвечает он сам
Оглашена дата проведения футбольного матча Россия - Франция
Опубликованы составы команд на московское дерби «Спартак» — ЦСКА
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь