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Мужская сборная России по керлингу уступила чехам в олимпийском отборочном турнире
МОСКВА, 7 дек —
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МОСКВА, 7 дек —
Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 7:5 в пользу чехов.
В составе сборной России на турнир заявлены: Алексей Тимофеев (скип), Артем Шмаков, Артур Ражабов, Евгений Климов и Сергей Глухов.
Россияне, одержавшие одну победу в четырех матчах турнира, в пятницу сыграют с голландцами и немцами.