Российские керлингисты начинают отбор на Олимпийские игры в Пхёнчхане

Соревнования в Пльзене определят обладателей двух последних путевок на Игры в южнокорейском Пхёнчхане в мужском и женском турнирах. Женская сборная России завоевала олимпийскую лицензию по итогам двух последних чемпионатов мира, выступит на Играх и российская команда в дабл-миксте — новой олимпийской дисциплине керлинга. Мужская сборная России по итогам чемпионатов мира 2016 и 2017 годов сумела пробиться лишь в отборочный олимпийский турнир, где ее соперниками станут команды Германии, Дании, Италии, Китая, Нидерландов, Финляндии и Чехии.

По итогам однокругового турнира 5—9 декабря в следующую стадию выйдут три лучшие команды. 10 декабря сначала сыграют первая и вторая команда по итогам предварительного турнира, победитель этой встречи получит путевку на Олимпийские игры. Вторая лицензия будет разыграна между сборной, проигравшей во встрече двух фаворитов, и командой, занявшей третье место.

Седьмое место на чемпионате Европы

В составе сборной России в Пльзене выступят, помимо скипа Тимофеева, Артем Шмаков, Артур Ражабов, Евгений Климов и Сергей Глухов (тренер — Александр Козырев). Во второй половине ноября сборная России в этом составе выступила на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Галлене, одержав четыре победы в девяти матчах и заняв седьмое место, квалифицировавшись при этом на чемпионат мира, который состоится в начале апреля в американском Лас- Вегасе. Команда Тимофеева победила двух соперников по предстоящему отборочному олимпийскому турниру — сборные Италии и Нидерландов, уступив керлингистам из Германии.

В женском отборе, который пройдет по такой же формуле, 5—10 декабря сыграют семь команд — Германии, Дании, Италии, Китая, Латвии, Финляндии и Чехии.

В олимпийском турнире по керлингу сыграют по 10 мужских и женских команд, а также восемь смешанных. Уже гарантировали себе участие мужские сборные Южной Кореи, Канады, Швеции, США, Японии, Швейцарии, Великобритании и Норвегии, женские — Южной Кореи, Канады, России, Швейцарии, Великобритании, США, Швеции и Японии. В дабл-миксте выступят сборные Южной Кореи, Китая, Канады, России, США, Швейцарии, Норвегии и Финляндии.