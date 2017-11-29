Президент WCF Кейт Кейтнесс заявила, что против наказаний для «чистых» спортсменов
МОСКВА, 29 ноя —
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МОСКВА, 29 ноя —
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря должен принять решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года.
«Я не хочу видеть, чтобы “чистые” спортсмены любой национальности были наказаны, если они не сделали ничего плохого. Но важно, чтобы совершившие нарушения были привлечены к ответственности», — приводит слова Кейтнесс Spiegel Online со ссылкой на Sport Bild.
Ранее президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт и глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выступили против коллективной ответственности для российских спортсменов