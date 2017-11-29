Президент WCF Кейт Кейтнесс заявила, что против наказаний для «чистых» спортсменов

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря должен принять решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года.

«Я не хочу видеть, чтобы “чистые” спортсмены любой национальности были наказаны, если они не сделали ничего плохого. Но важно, чтобы совершившие нарушения были привлечены к ответственности», — приводит слова Кейтнесс Spiegel Online со ссылкой на Sport Bild.