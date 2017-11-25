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Сборная Швеции победила команду Шотландии в финале чемпионата Европы по керлингу
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
В финале турнира сборная Швеции в субботу победила команду Шотландии со счетом 10:5.
Шведы в 11-й раз в истории и в четвертый раз подряд стали чемпионами Европы.
В матче за третье место сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии — 6:5. Сборная России заняла шестое место по итогам турнира и пробилась на чемпионат мира.