Дмитрий Свищев: Должен извиниться за чемпионат Европы

Источник: Спорт-Экспресс

Команде Анны Сидоровой не удалось попасть в полуфинал турнира в Швейцарии.

— Провалом результат команды Анны Сидоровой называть неправильно, но выступление, конечно, неудачное. И мне бы хотелось извиниться перед болельщиками, которые по традиции ожидали от чемпионата Европы медалей. К сожалению, не сложилось.

— Какова теперь судьба путевки на Олимпиаду в Корее?

— Так как сборная не попала в четверку на чемпионате Европы, то этот результат, согласно решению исполкома национальной федерации, требует проведения дополнительного отбора. Для определения команды, которая и поедет на Олимпийские игры. Сейчас хорошо выступает в канадском туре команда Виктории Моисеевой — у нее много побед, в том числе и над очень сильными командами. Думаю, будет серьезная конкуренция. И на Игры поедет сильнейший.

— Когда и где пройдет дополнительный отбор?

— Думаю, этот матч состоится до конца года. Играть традиционно будут на арене «Ледяной куб» в Сочи. Победитель отправится на Олимпиаду, проигравший — на чемпионат мира.

НАДО СНОВА ПОДРУЖИТЬСЯ С ГОЛОВОЙ

— В чем причины неудач команды Сидоровой?

— Их несколько. В их числе и психология, и определенные проблемы со здоровьем у нашего скипа. Она не восстановилась в полном объеме — думаю, с этим связаны неудачные концовки почти в каждой игре. Но Аня — сильная спортсменка, уверен, она скоро наберет оптимальную форму. В ближайшее время мы встретимся с девушками, с тренерским штабом. Катастрофы не произошло. Посмотрите, у нас все поражения с разницей в один камень. Все! С сильными командами и не очень. Были досадные ошибки, порой мы не могли довести до конца выигрышные партии. Чего не хватило, мы разберемся и все вместе исправим.

— Известно, что в керлинге очень большую роль играет как раз психология. Не выбило ли команду из равновесия обидное поражение от не самой сильной Турции уже в первом туре?

— Да, это был досадный проигрыш. Никто не ожидал, что турецкие девушки составят нам конкуренцию. Согласен, это нас выбило из колеи. Но надо отдать должное и сопернику — сборная Турции очень подросла. Возможно, наша команда вышла несколько расслабленной, не готовой к серьезному соперничеству. В то же время, раз речь идет о психологии, хочу отметить, что сейчас у сборной есть ментальный тренер. Это призер Олимпиад по фристайлу Елизавета Кожевникова. Мы с ней постоянно в контакте, у нее есть свое мнение, к которому мы прислушиваемся. Будем работать над ошибками.

— А какие положительные моменты можно выделить по итогам чемпионата Европы?

— Например, то, что наша команда по уровню заметно выше конкурентов. Мы проигрывали в один камень, а выигрывали чуть ли не десять. Нужно с головой снова подружиться, и все будет хорошо. Я верю и в девчонок, и в тренеров. Нас с начала сезона мучают неудачи, но они временные. Все будет восполнено. А еще хотел бы отметить мужскую сборную. Они классно сыграли. Была даже возможность зацепиться за полуфинал. Они выполнили задачи, которые мы им ставили. Прежде всего, вернуться в элиту и попасть на чемпионат мира. Мы снова там сыграем, это уже факт. И то, что эта команда, которая собралась буквально два-три месяца назад, выиграла отбор и очень достойно выглядит сейчас — победа всего нашего мужского керлинга. Конечно, есть над чем работать. Но ребята сейчас очень мотивированы, почувствовали, что могут выигрывать. И у этой команды большое будущее.

К ГАЛКИНОЙ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

— В зарубежных СМИ прошла новость, что в манипуляциях с допинговыми пробами подозревается много лет выступавшая за сборную России Екатерина Галкина, которая уже завершила карьеру. Какое продолжение получила эта история?

— После того как портал Inside the Games опубликовал информацию, что Галкина подозревается в употреблении запрещенных препаратов и приложил какие-то выдержки из переписки этого негодяя Родченкова, мы написали запрос в Международную федерацию керлинга, которая является нашей вышестоящей организацией. С просьбой разъяснить ситуацию и понять, что нам делать дальше. Получен официальный ответ — из федерации журналистам никто никакую информацию не передавал, никаких разбирательств в отношении Галкиной или ФКР не ведется, претензий к нам нет.

Это для нас очень важно. Еще в международной федерации очень надеются, что 5 декабря будет принято правильное решение относительно участия сборной России в Олимпиаде. Если претензий так и не будет, то мы в ближайшее время готовим иски в суд за клевету. От Кати Галкиной как физического лица и от имени федерации. И к Inside the Games, и персонально к Родченкову.

— Но не все у нас заканчивается так удачно — накануне четверо российских скелетонистов пожизненно отстранены от Олимпиад, а Александр Третьяков и Елена Никитина лишены медалей Сочи.

— На самом деле, по антидопингу вчера мы узнали две новости — хорошую и плохую. Плохая — о дисквалификации и санкциях по отношению к скелетонистам. Причем для столь жесткого наказания сразу нескольких спортсменов, на мой взгляд, нужно иметь колоссальную доказательную базу. А что мы видим? Опять нет ни фактов, ни доказательств. Все по старому сценарию. Некая комиссия выдвигает обвинения, а где имена, явки, пароли, подтверждения, результаты лабораторных исследований? Опять что-то Родченков там бубнит, клятвы дает, заявления пишет в Лозанну. Почему ему верят, а всем нашим спортсменам — нет? Вот чего я не могу понять. Он один, а атлетов много. К тому же Родченков неоднократно проходил фигурантом по уголовным делам. Как такое возможно в современном мире, где все стремятся отстаивать права человека? Принцип презумпции невиновности в нашем случае не работает.

— А хорошая новость?