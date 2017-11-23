Российские керлингисты гарантировали себе участие в чемпионате мира 2018 года

Сборная России в составе Алексея Тимофеева (скип), Евгения Климова, Артема Шмакова, Артура Ражабова и Сергея Глухова одержала четвертую победу на турнире.
Россияне в девяти играх турнира одержали четыре победы и потерпели пять поражений, команда не смогла выйти в полуфинал турнира, разделив шестое место с голландцами. Сборная России, попавшая в восьмерку лучших команд на турнире, обеспечила себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в американском Лас-Вегасе.
В полуфиналах чемпионата Европы состоятся матчи Швеция — Норвегия и Швейцария — Шотландия. Встречи пройдут 23 ноября.