Российские керлингисты гарантировали себе участие в чемпионате мира 2018 года

Россияне в девяти играх турнира одержали четыре победы и потерпели пять поражений, команда не смогла выйти в полуфинал турнира, разделив шестое место с голландцами. Сборная России, попавшая в восьмерку лучших команд на турнире, обеспечила себе участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в американском Лас-Вегасе.