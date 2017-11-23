Команды Сидоровой и Моисеевой поспорят за олимпийскую путевку

— Так как сборная не попала в четверку на чемпионате Европы, то этот результат, согласно решению исполкома национальной федерации, требует проведения дополнительного отбора. Для определения команды, которая и поедет на Олимпийские игры. Думаю, этот матч пройдет до конца года. Играть традиционно будут на арене «Ледяной куб». Победитель отправится на Олимпиаду, проигравший — на чемпионат мира. (Антон БАБОШИН).