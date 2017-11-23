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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Команды Сидоровой и Моисеевой поспорят за олимпийскую путевку

Неудачное выступление сборной России со скипом Анной Сидоровой на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Галлене лишило ее права автоматически попасть на олимпийский турнир.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «СЭ» глава национальной федерации Дмитрий Свищев, теперь команда Сидоровой оспорит путевку в Пхенчхан с командой Виктории Моисеевой.

— Так как сборная не попала в четверку на чемпионате Европы, то этот результат, согласно решению исполкома национальной федерации, требует проведения дополнительного отбора. Для определения команды, которая и поедет на Олимпийские игры. Думаю, этот матч пройдет до конца года. Играть традиционно будут на арене «Ледяной куб». Победитель отправится на Олимпиаду, проигравший — на чемпионат мира. (Антон БАБОШИН).

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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