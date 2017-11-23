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11:25 (мск), источник: ТАСС

Всемирная федерация керлинга не имеет претензий по допингу к Галкиной

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всемирная федерация керлинга (WCF) не ведет разбирательств в отношении россиянки Екатерины Галкиной на предмет нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал Inside the Games сообщил, что Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил. Как утверждает источник, в отношении спортсменки ведется расследование, поскольку ее имя фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По данным бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Галкина сдала тест, оказавшийся положительным, 6 января 2014 года на сборе в подмосковном Новогорске.

«Inside the Games написали непроверенную, не подтвержденную фактами информацию. На основании статьи мы написали запрос в федерацию, получили ответ. На сегодняшний день международная федерация никому фамилии не сообщала, никаких официальных претензий ни к Галкиной, ни к Федерации керлинга России не существует», — заявил Свищев.

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