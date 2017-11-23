Сборная России по керлингу победила венгерок в матче чемпионата Европы
ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Венгрии со счетом 8:3 в матче восьмого тура чемпионата Европы, который проходит в швейцарском
ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Венгрии со счетом 8:3 в матче восьмого тура чемпионата Европы, который проходит в швейцарском
Сборная России в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Нкеируки Езех и Алины Ковалевой одержала третью победу в восьми встречах.
Россиянки в турнирной таблице идут пятыми. Команда Венгрии, потерпевшая два поражения в восьми играх, делит девятое место с чешской сборной.
В следующем матча российские керлингистки встретятся со сборной Германии 23 ноября.
В чемпионате Европы участвуют 10 команд, они проводят однокруговой турнир, после чего четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Восемь команд по итогам соревнований получат лицензии на чемпионат мира. Турнир завершится 25 ноября.