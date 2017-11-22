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18:45 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 22 ноября. Мужская сборная Россия по керлингу со счетом 2:7 проиграла команде Германии в матче восьмого тура чемпионата Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Галлене.

Сборная России в составе Алексея Тимофеева (скип), Евгения Климова, Артема Шмакова, Артура Ражабова и Сергея Глухова потерпела пятое поражение в восьми матчах турнира.

Российская сборная идет седьмой с тремя победами, команда Германии — пятая (5 побед). Российская команда не смогла выйти в полуфинал турнира за тур до окончания группового этапа.

В заключительном матче группы россияне сыграют с командой Австрии, встреча состоится 23 ноября.

На чемпионате Европы 10 команд проводят групповой турнир в один круг, по результатам которого четыре команды пройдут в полуфинал, а семь лучших сборных напрямую отберутся на чемпионат мира 2018 года. Команда, занявшая восьмую строчку, проведет дополнительную встречу с победителем чемпионата Европы дивизиона В за право принять участие в следующем чемпионате мира в элитном дивизионе.

Чемпионат Европы завершится 25 ноября.

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