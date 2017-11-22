Сборная России по керлингу проиграла шведкам в матче чемпионата Европы

Сборная России в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Нкеируки Езех и Алины Ковалевой не смогла одержать третью победу подряд на турнире. Ранее россиянки уступили командам Турции (6:7), Шотландии (7:8), Италии (8:9), Швейцарии (7:8) и победили сборную Дании (12:2) и Чехии (8:2).

Российская команда в семи матчах одержала две победы и потерпела пять поражений. Россиянки делят пятое место со сборными Чехии, Дании, Германии, Венгрии и Турции, в активе которых также по две победы. Шведки выиграли все семь матчей на турнире и единолично лидируют в таблице.

Позднее в среду россиянки сыграют с венгерками. Встреча начнется в 21:00 мск.