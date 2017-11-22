Сборная России по керлингу проиграла шведкам в матче чемпионата Европы
ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции со счетом 5:6 в матче седьмого тура чемпионата Европы, который проходит в швейцарском
ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции со счетом 5:6 в матче седьмого тура чемпионата Европы, который проходит в швейцарском
Сборная России в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Нкеируки Езех и Алины Ковалевой не смогла одержать третью победу подряд на турнире. Ранее россиянки уступили командам Турции (6:7), Шотландии (7:8), Италии (8:9), Швейцарии (7:8) и победили сборную Дании (12:2) и Чехии (8:2).
Российская команда в семи матчах одержала две победы и потерпела пять поражений. Россиянки делят пятое место со сборными Чехии, Дании, Германии, Венгрии и Турции, в активе которых также по две победы. Шведки выиграли все семь матчей на турнире и единолично лидируют в таблице.
Позднее в среду россиянки сыграют с венгерками. Встреча начнется в 21:00 мск.
В чемпионате Европы участвуют 10 команд, они проводят однокруговой турнир, после чего четыре лучшие выйдут в полуфинал. Восемь команд по итогам соревнований получат лицензии на чемпионат мира. Турнир завершится 25 ноября.