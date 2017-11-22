Женская сборная по керлингу одержала первую победу на ЧЕ в Швейцарии

После пяти поражений подряд белоруски уверенно переиграли соперниц из Латвии со счетом 8:6. Сборная, в составе Маргариты Дешук, Арины Свержинской, Сюзанны Ивашиной и скипа (капитан) Алины Павлючик, в концовке игры с лидером дивизиона В смогла заработать важные очки. В седьмом энде (периоде) белоруски победили с преимуществом в три камня — 7:4, а закрепили свой успех в десятом энде.

Читайте также Российские керлингисты победили команду Словакии в матче чемпионата Европы

Ранее на континентальном форуме в Швейцарии белоруски потерпели поражения от Норвегии — 7:12, Финляндии — 6:11, Нидерландов — 5:10, Литвы — 8:11 и Польши — 4:6. Неудачной для команды Алины Павлючик стала и встреча с испанками — 3:9.

После семи матчей сборная Беларуси расположилась на десятом месте. На предварительной стадии чемпионата Европы команде осталось провести встречи с Эстонией и Англией. Путевки в плей-офф по итогам семи игровых сессий получили сборные Латвии, Норвегии и Эстонии.