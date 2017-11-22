Женская сборная по керлингу одержала первую победу на ЧЕ в Швейцарии
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная по керлингу одержала первую победу на чемпионате Европы в дивизионе В, который проходит в
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная по керлингу одержала первую победу на чемпионате Европы в дивизионе В, который проходит в
После пяти поражений подряд белоруски уверенно переиграли соперниц из Латвии со счетом 8:6. Сборная, в составе Маргариты Дешук, Арины Свержинской, Сюзанны Ивашиной и скипа (капитан) Алины Павлючик, в концовке игры с лидером дивизиона В смогла заработать важные очки. В седьмом энде (периоде) белоруски победили с преимуществом в три камня — 7:4, а закрепили свой успех в десятом энде.
Ранее на континентальном форуме в Швейцарии белоруски потерпели поражения от Норвегии — 7:12, Финляндии — 6:11, Нидерландов — 5:10, Литвы — 8:11 и Польши — 4:6. Неудачной для команды Алины Павлючик стала и встреча с испанками — 3:9.
После семи матчей сборная Беларуси расположилась на десятом месте. На предварительной стадии чемпионата Европы команде осталось провести встречи с Эстонией и Англией. Путевки в
Белорусская команда получила право сыграть в дивизионе В чемпионата Европы по керлингу благодаря успешному выступлению в мае на континентальном форуме в группе С, где команда одержала победу на турнире.