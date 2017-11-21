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21 ноября, источник: ТАСС

Российские керлингисты победили команду Словакии в матче чемпионата Европы

ТАСС, 21 ноября. Мужская сборная Россия по керлингу со счетом 9:4 обыграла команду Словакии в матче чемпионата Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Галлене.

Сборная России в составе Алексея Тимофеева (скип), Евгения Климова, Артема Шмакова, Артура Ражабова и Сергея Глухова одержала третью победу в семи встречах турнира.

Российская сборная идет седьмой с тремя победами, команда Словакии замыкает таблицу (0 побед). В следующем матче россияне сыграют с командой Германии, встреча состоится 22 ноября.

На чемпионате Европы 10 команд проводят групповой турнир в один круг, по результатам которого четыре команды пройдут в полуфинал, а семь лучших сборных напрямую отберутся на чемпионат мира 2018 года. Команда, занявшая восьмую строчку, проведет дополнительную встречу с победителем чемпионата Европы дивизиона В за право принять участие в следующем чемпионате мира в элитном дивизионе.

Чемпионат Европы завершится 25 ноября.

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