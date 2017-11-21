Российские керлингисты победили команду Словакии в матче чемпионата Европы

На чемпионате Европы 10 команд проводят групповой турнир в один круг, по результатам которого четыре команды пройдут в полуфинал, а семь лучших сборных напрямую отберутся на чемпионат мира 2018 года. Команда, занявшая восьмую строчку, проведет дополнительную встречу с победителем чемпионата Европы дивизиона В за право принять участие в следующем чемпионате мира в элитном дивизионе.