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19:00 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы

ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Чехии со счетом 8:2 в матче шестого тура чемпионата Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Галлене.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Нкеируки Езех и Алины Ковалевой одержала вторую победу подряд на турнире. Ранее россиянки уступили командам Турции (6:7), Шотландии (7:8), Италии (8:9), Швейцарии (7:8) и победили сборную Дании (12:2).

Российская команда, одержав две победы, делит пятое место в турнирной таблице со сборными Чехии, Венгрии и Турции. Возглавляют таблицу шведские керлингистки с шестью победами в шести играх.

22 ноября российская сборная проведет матчи против команд Швеции (11:00 мск) и Венгрии (21:00 мск).

В чемпионате Европы участвуют 10 команд, они проводят однокруговой турнир, после чего четыре лучшие выйдут в полуфинал. Восемь команд по итогам соревнований получат лицензии на чемпионат мира.

Чемпионат Европы завершится 25 ноября.

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