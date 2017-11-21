Российские керлингистки одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы
ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Чехии со счетом 8:2 в матче шестого тура чемпионата Европы, который проходит в швейцарском
ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Чехии со счетом 8:2 в матче шестого тура чемпионата Европы, который проходит в швейцарском
Сборная России в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Нкеируки Езех и Алины Ковалевой одержала вторую победу подряд на турнире. Ранее россиянки уступили командам Турции (6:7), Шотландии (7:8), Италии (8:9), Швейцарии (7:8) и победили сборную Дании (12:2).
Российская команда, одержав две победы, делит пятое место в турнирной таблице со сборными Чехии, Венгрии и Турции. Возглавляют таблицу шведские керлингистки с шестью победами в шести играх.
22 ноября российская сборная проведет матчи против команд Швеции (11:00 мск) и Венгрии (21:00 мск).
В чемпионате Европы участвуют 10 команд, они проводят однокруговой турнир, после чего четыре лучшие выйдут в полуфинал. Восемь команд по итогам соревнований получат лицензии на чемпионат мира.
Чемпионат Европы завершится 25 ноября.