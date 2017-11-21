Российские керлингисты одержали вторую победу на ЧЕ, обыграв команду Нидерландов

Сборная России в составе Алексея Тимофеева (скип), Евгения Климова, Артема Шмакова, Артура Ражабова и Сергея Глухова одержала вторую победу в шести встречах турнира. В следующем матче российская сборная сыграет с командой Словакии, встреча состоится позднее во вторник.

На чемпионате Европы 10 команд проводят круговой турнир, по результатам которого четыре команды пройдут в полуфинал, а семь лучших сборных напрямую отберутся на чемпионат мира 2018 года. Сборная, занявшая восьмую строчку, проведет дополнительную встречу с победителем чемпионата Европы дивизиона В за право принять участие в следующем чемпионате мира.