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13:41 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты одержали вторую победу на ЧЕ, обыграв команду Нидерландов

ТАСС, 21 ноября. Мужская сборная Россия по керлингу со счетом 9:4 обыграла команду Нидерландов в матче чемпионата Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Галлене.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России в составе Алексея Тимофеева (скип), Евгения Климова, Артема Шмакова, Артура Ражабова и Сергея Глухова одержала вторую победу в шести встречах турнира. В следующем матче российская сборная сыграет с командой Словакии, встреча состоится позднее во вторник.

На чемпионате Европы 10 команд проводят круговой турнир, по результатам которого четыре команды пройдут в полуфинал, а семь лучших сборных напрямую отберутся на чемпионат мира 2018 года. Сборная, занявшая восьмую строчку, проведет дополнительную встречу с победителем чемпионата Европы дивизиона В за право принять участие в следующем чемпионате мира.

Чемпионат Европы завершится 25 ноября.

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