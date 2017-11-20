Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Российские керлингистки проиграли 4-й матч подряд со старта ЧЕ, уступив швейцаркам
МОСКВА, 20 ноя —
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МОСКВА, 20 ноя —
Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 8:7 в пользу швейцарок.
Россиянки играли в следующем составе: Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех.
В следующем матче в понедельник вечером сборная России сыграет с командой Дании. Россиянки потерпели четыре поражения в четырех стартовых встречах турнира и делят 9−10-е места с командой Германии.