Российские керлингистки проиграли 4-й матч подряд со старта ЧЕ, уступив швейцаркам

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 8:7 в пользу швейцарок.

В следующем матче в понедельник вечером сборная России сыграет с командой Дании. Россиянки потерпели четыре поражения в четырех стартовых встречах турнира и делят 9−10-е места с командой Германии.