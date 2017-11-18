По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
Российские керлингисты уступили норвежцам на старте чемпионата Европы в Швейцарии
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Встреча кругового турнира, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 11:3 в пользу норвежцев.
Россияне проводили игру в следующем составе: Алексей Тимофеев (скип), Артем Шмаков, Артур Ражабов, Евгений Климов. Сергей Глухов остался в запасе.
Сборная России в следующем матче в субботу вечером сыграет с командой Италии.