Проверка боем: женская и мужская сборные РФ по керлингу поборются за медали ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Надо снять вопросы

Керлингисткам команды Сидоровой, неизменным призерам четырех последних чемпионатов мира, в мае 2017 года исполкомом Федерации керлинга России (ФКР) было предоставлено право без отбора отправиться на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пхенчхане. Ни одна другая женская команда в России пока не может похвастаться таким богатым опытом, которым обладает первый состав российской сборной, а также такими результатами на международной арене.

Тем не менее сезон команда Сидоровой, куда входят также Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева, начала не слишком удачно, выступила на нескольких международных турнирах, но не добилась большого успеха, чем вызвала немало критики в свой адрес, в частности, от тренера второго состава сборной России, команды Виктории Моисеевой, Сергея Беланова. «Против сильных соперников команда выглядела совершенно беспомощной», — прокомментировал он, к примеру, игру команды Сидоровой на турнире в Базеле.

Впоследствии Беланов объявил об уходе с поста главы тренерского совета федерации в связи с недовольством решением отменить отбор на чемпионат Европы и Олимпиаду. «Я эту позицию не скрывал и на майском исполкоме, когда принималось решение, что Сидорова без борьбы едет на Олимпиаду, — сообщил Беланов “Р-Спорт”. — Сейчас ее команда показывает крайне блеклую игру, и я не согласен с такой позицией руководства, исполкома федерации и главного тренера».

Как заявил «Р-Спорт» президент ФКР Дмитрий Свищев, чтобы снять все вопросы, команде Сидоровой надо выигрывать медали. «Окончательным критерием отбора является достойное выступление на чемпионате Европы, потому что у тренерского совета и исполкома федерации возникли достаточно серьезные вопросы по физической форме и кондициям спортсменок. Чтобы снять эти вопросы, команде Сидоровой нужно выигрывать медали на этом чемпионате. Мы, конечно, честно говоря, ждем золота», — сказал глава федерации.

В групповом раунде чемпионата Европы команда Сидоровой сыграет со сборными Турции, Шотландии, Италии, Швейцарии, Дании, Чехии, Швеции, Венгрии и Германии. Полуфинальные матчи пройдут 24 ноября, финал — 25 ноября. По итогам чемпионата Европы семь лучших сборных автоматически отберутся на чемпионат мира-2018 в Канаде, сборная, ставшая восьмой, сыграет за право выступить на мировом первенстве с победителем европейской группы В.

Задача быть в топ-4

После неудачи на чемпионате мира-2017, где мужская сборная России проиграла все матчи и заняла последнее место, был изменен принцип формирования национальной команды. Отбор на чемпионат Европы, а также декабрьскую олимпийскую квалификацию в Чехии проходил среди четырех региональных команд — Москвы, Краснодарского края, Московской области и Санкт-Петербурга.

Победу в отборочном турнире одержала сборная Санкт-Петербурга в составе Алексея Тимофеева (скип), Евгения Климова, Артема Шмакова и Артура Ражабова. Запасным игроком стал Сергей Глухов из Краснодарского края. Тимофеев и Ражабов входили в состав сборной России на прошлогоднем чемпионате Европы, который стал для мужской команды лучшим в истории — там она заняла четвертое место и боролась за медали.

«В прошлом году наши ребята остановились в шаге от медалей чемпионата Европы, были четвертыми. В этом году надо тоже попытаться пробиться в четверку. Несмотря на молодость команды, ей эта задача по плечу — ей надо показать результат не хуже, чем в прошлом году», — рассказал о целях на предстоящий турнир Свищев.

На чемпионате Европы россияне сыграют с командами Норвегии, Италии, Шотландии, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Словакии, Германии и Австрии. Полуфиналы будут сыграны 23 ноября, финал — 25 ноября. Как и в женском турнире, на чемпионат мира через европейское первенство автоматически отберутся семь сборных, еще одна сыграет за путевку с победителем группы В.