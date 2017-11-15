Екатерина Галкина: Обвинения в мой адрес — какая-то нелепость
Российская керлингистка — о появлении своего имени в списках подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Российская керлингистка — о появлении своего имени в списках подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Екатерина ГАЛКИНА, родилась в Москве 10 августа 1988 года.
Пришла в керлинг после двух лет занятий синхронным плаванием.
С 2003 по 2010 годы выступала за молодежную сборную России.
Амплуа — свипер.
В 2004-м в возрасте 16 лет дебютировала в основной национальной команде.
В составе сборной России со скипами Людмилой Прививковой и Анной Сидоровой принимала участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014), десяти чемпионатах мира и одиннадцати чемпионатах Европы.
Двукратный бронзовый призер ЧМ (2014, 2015). Двукратная чемпионка Европы (2006, 2012), серебряный (2014) и бронзовый (2011) призер ЧЕ.
Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2013, 2015).
Керлингистка Екатерина Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил сегодня портал insidethegames.biz. МОК подозревает 29-летнюю россиянку в том, что она была вовлечена в манипуляции с
«Я готова разговаривать и отвечать на все вопросы хотя бы по причине того, что мне абсолютно нечего скрывать», — уверенно заявила по телефону Галкина. Смелый и ответственный шаг. Как правило, российские спортсмены после подобных обвинений начинают играть в молчанку.
— Хочется узнать вашу реакцию на происходящее.
— Новость очень неприятная и, разумеется, я очень расстроилась, увидев такое в прессе, — призналась Галкина. — Но могу сказать, что я относительно спокойна, потому что уверена в себе и точно знаю, что никаких антидопинговых правил я никогда не нарушала. Я не принимала запрещенные препараты, не использовала запрещенные методы. И пока не очень понимаю, в какие игры играют товарищи во главе с Григорием Родченковым. Я не знаю, зачем они это делают, и комментировать это не могу. Могу говорить лишь за себя: ужасно неприятно увидеть такие новости в прессе. Но успокаивает четкое осознание того, что правда на моей стороне. Я не виновна.
ЗАЧЕМ МНЕ
— Вообще кажется странным говорить о допинге в керлинге.
— Да, керлинг — не тот вид спорта, в котором для результата нужны запрещенные препараты. Насколько я поняла из статьи, там упоминается гормон. Но ведь это не может дать никакого эффекта в нашем виде. Своих физических возможностей мне всегда хватало. Зачем еще
— Вам
— Странная ситуация. В прессе уже идет
— Вы сейчас живете не в России?
— Я вышла замуж и переехала жить в Италию год назад. Это стало причиной завершения моей спортивной карьеры.
— А вы ее завершили? Я слышал только о приостановлении.
— Так и было. После Олимпиады в Сочи я еще отыграла целый сезон, а потом взяла паузу на неопределенный период. В 2016 году, правда, выступила на чемпионате России, но на международных стартах не была с 2015-го.
ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ЧИСТЫМ АТЛЕТОМ
— Значит, теперь вы будете бороться только за свое имя? Ведь другие возможные санкции никак на вас не повлияют.
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— В новости на портале insidethegames.biz говорится о том, что в одной из ваших проб был завышен уровень тестостерона и она, эта проба, просто исчезла. Есть такая версия: сам по себе высокий уровень тестостерона не означает, что употреблялся допинг, но Родченков на всякий случай решил обезопаситься от рисков и уничтожил пробу. А вы об этом могли вообще не знать ничего.
— Не просто могла — я клянусь, что даже не слышала об этом! Как я представляю себе процесс, когда с