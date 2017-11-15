Екатерина Галкина: Обвинения в мой адрес — какая-то нелепость

Источник: Спорт-Экспресс

Екатерина ГАЛКИНА, родилась в Москве 10 августа 1988 года.

Пришла в керлинг после двух лет занятий синхронным плаванием.

С 2003 по 2010 годы выступала за молодежную сборную России.

Амплуа — свипер.

В 2004-м в возрасте 16 лет дебютировала в основной национальной команде.

В составе сборной России со скипами Людмилой Прививковой и Анной Сидоровой принимала участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014), десяти чемпионатах мира и одиннадцати чемпионатах Европы.

Двукратный бронзовый призер ЧМ (2014, 2015). Двукратная чемпионка Европы (2006, 2012), серебряный (2014) и бронзовый (2011) призер ЧЕ.

Двукратная чемпионка зимних Универсиад (2013, 2015).

Керлингистка Екатерина Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил сегодня портал insidethegames.biz. МОК подозревает 29-летнюю россиянку в том, что она была вовлечена в манипуляции с допинг-пробами перед Олимпиадой в Сочи. В приложении ко второй части доклада Макларена утверждается, что Екатерина сдала положительный допинг-тест во внесоревновательный период 6 января 2014 года на сборе в Новогорске. И эта проба, в которой сильно повышен уровень тестостерона, якобы исчезла перед Играми-2014.

«Я готова разговаривать и отвечать на все вопросы хотя бы по причине того, что мне абсолютно нечего скрывать», — уверенно заявила по телефону Галкина. Смелый и ответственный шаг. Как правило, российские спортсмены после подобных обвинений начинают играть в молчанку.

— Хочется узнать вашу реакцию на происходящее.

— Новость очень неприятная и, разумеется, я очень расстроилась, увидев такое в прессе, — призналась Галкина. — Но могу сказать, что я относительно спокойна, потому что уверена в себе и точно знаю, что никаких антидопинговых правил я никогда не нарушала. Я не принимала запрещенные препараты, не использовала запрещенные методы. И пока не очень понимаю, в какие игры играют товарищи во главе с Григорием Родченковым. Я не знаю, зачем они это делают, и комментировать это не могу. Могу говорить лишь за себя: ужасно неприятно увидеть такие новости в прессе. Но успокаивает четкое осознание того, что правда на моей стороне. Я не виновна.

ЗАЧЕМ МНЕ КАКАЯ-ЛИБО ПОСТОРОННЯЯ ГАДОСТЬ?

— Вообще кажется странным говорить о допинге в керлинге.

— Да, керлинг — не тот вид спорта, в котором для результата нужны запрещенные препараты. Насколько я поняла из статьи, там упоминается гормон. Но ведь это не может дать никакого эффекта в нашем виде. Своих физических возможностей мне всегда хватало. Зачем еще какая-либо посторонняя гадость? Я наоборот всегда была против этого. Это принцип моей жизни. Я — за честный спорт.

— Вам какое-то уведомление от ВАДА приходило?

— Странная ситуация. В прессе уже идет какая-то шумиха, но меня лично никто ни о чем еще не уведомлял. Ни на электронную почту, ни как-либо еще.

— Вы сейчас живете не в России?

— Я вышла замуж и переехала жить в Италию год назад. Это стало причиной завершения моей спортивной карьеры.

— А вы ее завершили? Я слышал только о приостановлении.

— Так и было. После Олимпиады в Сочи я еще отыграла целый сезон, а потом взяла паузу на неопределенный период. В 2016 году, правда, выступила на чемпионате России, но на международных стартах не была с 2015-го.

ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ЧИСТЫМ АТЛЕТОМ

— Значит, теперь вы будете бороться только за свое имя? Ведь другие возможные санкции никак на вас не повлияют.

— Во-первых, мне очень важна моя репутация. Все, кто меня знают, скажут, что я очень ответственный человек. У меня даже мысли не могло быть о допинге и все происходящее — приличный эмоциональный удар для меня. А, во-вторых, я, может быть, еще надеялась когда-нибудь вернуться в большой спорт. Поэтому и не бросалась словами о завершении карьеры. Знаете, для меня вся эта ситуация вообще настолько абсурдна, что даже структурировать слова сложно. Я же абсолютно точно знаю, что являюсь чистым атлетом. И всегда им была. Надеюсь, это какое-то недоразумение, которое очень быстро разрешится.

— В новости на портале insidethegames.biz говорится о том, что в одной из ваших проб был завышен уровень тестостерона и она, эта проба, просто исчезла. Есть такая версия: сам по себе высокий уровень тестостерона не означает, что употреблялся допинг, но Родченков на всякий случай решил обезопаситься от рисков и уничтожил пробу. А вы об этом могли вообще не знать ничего.