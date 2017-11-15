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17:44 (мск), источник: ТАСС

Керлингистка Галкина заявила, что никогда не использовала допинг

ТАСС, 15 ноября. Бывший член женской сборной России по керлингу Екатерина Галкина заявила, что всегда была «чистой» спортсменкой и готова доказать свою невиновность. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР).

Портал Inside the Games сообщил в среду, что Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил. В отношении спортсменки ведется расследование, поскольку ее имя фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По данным бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Галкина сдала тест, оказавшийся положительным, 6 января 2014 года на сборе в подмосковном Новогорске.

«Информация в СМИ, где говорится о том, что меня подозревают в нарушении антидопинговых правил, стала для меня шоком, — заявила Галкина. — Я всегда была, есть и буду “чистым” спортсменом. И готова отстаивать свою невиновность».

Также в заявлении на сайте ФКР отмечается, что федерация следует антидопинговым правилам в подготовке российских спортсменов. Ранее президент ФКР Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что уверен в невиновности Галкиной.

Галкина является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы. Также в ее активе серебро и бронза европейских первенств. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году женская сборная России по керлингу, в составе которой выступала Галкина, не смогла выйти в плей-офф. Команда заняла итоговое шестое место.

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