Керлингистка Галкина заявила, что никогда не использовала допинг

Портал Inside the Games сообщил в среду, что Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил. В отношении спортсменки ведется расследование, поскольку ее имя фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По данным бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Галкина сдала тест, оказавшийся положительным, 6 января 2014 года на сборе в подмосковном Новогорске.

«Информация в СМИ, где говорится о том, что меня подозревают в нарушении антидопинговых правил, стала для меня шоком, — заявила Галкина. — Я всегда была, есть и буду “чистым” спортсменом. И готова отстаивать свою невиновность».

Также в заявлении на сайте ФКР отмечается, что федерация следует антидопинговым правилам в подготовке российских спортсменов. Ранее президент ФКР Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что уверен в невиновности Галкиной.