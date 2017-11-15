Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
7 неловких вопросов сексологу
Лот российского часовщика неплохо показал себя на Only Watch
Умер актер Виталий Шаповалов
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз8
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз6
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ5
Баффало Сэйбрз4
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Петербуржцы не хотят устанавливать памятник Цою
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
14:00 (мск), источник: ТАСС

Глава Федерации керлинга России Свищев убежден, что Галкина не употребляла допинг

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев уверен, что член женской сборной России Екатерина Галкина не употребляла запрещенные вещества. Об этом функционер заявил ТАСС.

В среду портал Inside the games сообщил, что член женской сборной России по керлингу Екатерина Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2014 году.

«Керлинг, к счастью, это не тот вид спорта, где допинг может реально оказать помощь в достижении результатов незаконным путем. Я убежден в том, что наши спортсмены не нарушают антидопинговое законодательство. Мы регулярно проводим с ними консультации, круглые столы, разъяснения. Российские керлингисты не употребляют запрещенные препараты», — сказал Свищев.

«Пока я нахожусь в руководстве федерации, случаев обнаружения запрещенных препаратов среди российских спортсменов не было», — добавил собеседник ТАСС.

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году женская сборная России по керлингу, в составе которой выступала Галкина, не смогла выйти в плей-офф. Команда заняла шестое место.

 Врачи поставили диагноз вратарю сборной России
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
Смолов порадовал Санкт-Петербург
СМИ: Российскую керлингистку подозревают в употреблении допинга
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Все ладно в Датском королевстве. Эриксен вывел сборную на ЧМ
Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва
Экс-руководитель «Локомотива» стал фигурантом уголовного дела
Новости
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь