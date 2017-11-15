Глава Федерации керлинга России Свищев убежден, что Галкина не употребляла допинг

В среду портал Inside the games сообщил, что член женской сборной России по керлингу Екатерина Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2014 году.

«Керлинг, к счастью, это не тот вид спорта, где допинг может реально оказать помощь в достижении результатов незаконным путем. Я убежден в том, что наши спортсмены не нарушают антидопинговое законодательство. Мы регулярно проводим с ними консультации, круглые столы, разъяснения. Российские керлингисты не употребляют запрещенные препараты», — сказал Свищев.

«Пока я нахожусь в руководстве федерации, случаев обнаружения запрещенных препаратов среди российских спортсменов не было», — добавил собеседник ТАСС.