СМИ: керлингистка Галкина подозревается в нарушении антидопинговых правил в 2014 году

Источник: РИА "Новости"

В отношении спортсменки в данный момент ведется расследование. Отмечается, что имя Галкиной фигурировало в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена по поводу программы систематического употребления допинга в России. Сообщается, что положительная допинг-проба Галкиной исчезла перед Олимпиадой 2014 года в Сочи и была нелегально отмечена в системе АДАМС (система, являющаяся инструментом контроля WADA за атлетами) как отрицательная. Галкина не попадает под расследование независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководство Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014, так как имеющаяся в докладе информация не касается Олимпиады в Сочи.

В документах экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова говорится, Галкина сдала тест во внесоревновательный период 6 января 2014 года на сборе в Новогорске. В пробе было обнаружено соотношение тестостерона к эпитестостерону 7,7 к 1, что превышает допустимый лимит 4 к 1. Проба была взята перед международными соревнованиями в Швейцарии, которые прошли 9—13 января 2014 года.

Также отмечается, что известно об еще одной положительной допинг-пробе от 28 августа 2013 года, принадлежащей неизвестному спортсмену, в которой соотношение тестостерона к эпитестостерону составило 7,4 к 1. Как утверждает портал, данная проба также могла принадлежать Галкиной. Во Всемирной федерации керлинга заявили, что не будут давать никаких комментариев пока ведется расследование.

По информации портала, еще две положительные допинг-пробы, которые считают исчезнувшими, принадлежат двум паралимпийцам-керлингистам. Обе пробы дали положительный результат на запрещенное вещество ацетазоламид.