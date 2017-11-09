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19:03 (мск), источник: ТАСС

Свищев: Российские керлингисты поборются за победу на этапе Мирового тура в Сочи

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены будут бороться за победу на этапе Мирового тура по керлингу среди смешанных пар, который проходит в Сочи 9—12 ноября. Об этом ТАСС заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Источник: ИТАР-ТАСС

В соревнованиях принимают участие победители чемпионата мира 2016 года Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Всего в турнире участвуют 24 команды из различных регионов России, а также Норвегии, Швейцарии, Китая и Венгрии.

«Спорт есть спорт, но мы очень надеемся, что турнир в Сочи выиграют российские спортсмены, — сказал Свищев. — Для многих спортсменов это не просто соревнования, а предолимпийский турнир, который позволяет подготовиться и увидеть своих соперников. В Сочи приехали представители Китая, Норвегии, Швейцарии, России — те команды, которые уже отобрались на Олимпиаду и встретятся в Южной Корее. Понятно, что это некая разведка боем, которая дает возможность прощупать слабые моменты соперников и провести разведку боем».

«Мы, в свою очередь, также хотим узнать, на что готовы наши соперники, здесь собрался весь цвет нашей олимпийской команды, оба состава. Также в Сочи приехали соревноваться молодые ребята из разных регионов нашей страны — будущее российского керлинга», — подчеркнул глава ФКР.

На Олимпиаде-2018 в Южной Корее керлинг среди смешанных пар дебютирует в олимпийской программе.

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