Свищев: Российские керлингисты поборются за победу на этапе Мирового тура в Сочи

В соревнованиях принимают участие победители чемпионата мира 2016 года Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Всего в турнире участвуют 24 команды из различных регионов России, а также Норвегии, Швейцарии, Китая и Венгрии.

«Спорт есть спорт, но мы очень надеемся, что турнир в Сочи выиграют российские спортсмены, — сказал Свищев. — Для многих спортсменов это не просто соревнования, а предолимпийский турнир, который позволяет подготовиться и увидеть своих соперников. В Сочи приехали представители Китая, Норвегии, Швейцарии, России — те команды, которые уже отобрались на Олимпиаду и встретятся в Южной Корее. Понятно, что это некая разведка боем, которая дает возможность прощупать слабые моменты соперников и провести разведку боем».