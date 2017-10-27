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09:54 (мск), источник: ТАСС

Команда Сидоровой выиграла второй матч на международном турнире по керлингу в Канаде

ТАСС, 27 октября. Команда России во главе со скипом Анной Сидоровой одержала вторую победу на международном турнире по керлингу Grand Slam of Curling — Masters 2017, который проходит в Канаде.

Источник: РИА "Новости"

В третьем матче на турнире россиянки обыграли команду Канады во главе со скипом Эллисон Флэкси — 8:5. В составе российской команды выступают Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева. Тренируют команду Светлана Калалб и Роджер Шмидт. Ранее в стартовой встрече россиянки победили американок (6:5), но затем уступили шотландкам (5:6).

В женской части турнира принимают участие 15 команд из Канады, России, Швеции, Швейцарии, Шотландии и США. Все команды сыграют между собой круговой этап, по результатам которого лучшие восемь коллективов выйдут в плей-офф. В следующем матче команда Сидоровой встретится с соперницами из Швеции (скип Анна Хассельборг). Игра состоится в пятницу, начало — 21:30 мск.

В мае исполком федерации керлинга принял решение, что команда Анны Сидоровой выступит на Олимпиаде 2018 года без отбора. Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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