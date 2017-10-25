Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Команда Сидоровой проиграла во втором матче на турнире по керлингу в Канаде
МОСКВА, 25 окт —
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МОСКВА, 25 окт —
Игра, прошедшая в среду, закончилась со счетом 6:5 в пользу шотландок во главе со скипом Ив Мюрхед.
Помимо Сидоровой в состав российской команды входят Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева.
В следующем матче в пятницу россиянки сыграют с канадками.
Согласно регламенту турнира, все команды играют круговой этап, по результатам которого восемь лучших выходят в