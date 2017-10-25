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21:35 (мск), источник: Р-Спорт

Команда Сидоровой проиграла во втором матче на турнире по керлингу в Канаде

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Российские керлингистки во главе со скипом Анной Сидоровой уступили команде Шотландии в своем втором матче на турнире серии Большого шлема Masters 2017 в канадском городе Ллойдминстер.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду, закончилась со счетом 6:5 в пользу шотландок во главе со скипом Ив Мюрхед.

Помимо Сидоровой в состав российской команды входят Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева.

В следующем матче в пятницу россиянки сыграют с канадками.

Согласно регламенту турнира, все команды играют круговой этап, по результатам которого восемь лучших выходят в плей-офф.

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