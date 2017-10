Виктория Моисеева: Готова поехать на Олимпиаду в Пхенчхан

I for sure didn't have it on my bucket list, but now we tried 3 months without each other ??‍♀️ But fortunately we were both impulsive enough to come to Helsinki to spend a weekend together ? #loveyou #countdownison #9monthsbeforewedding . Первый раз за то время, что мы вместе, нам пришлось провести 3 месяца друг без друга ??‍♀️ Но, к счастью, мы оба достаточно лёгкие на подъем, чтобы быстренько собраться и встретиться в Хельсинки на выходных ? #9месяцевдосвадьбы

A post shared by Victoria Moiseeva (@sangriel) on Sep 17, 2017 at 9:56am PDT