Виктория Моисеева: Готова поехать на Олимпиаду в Пхенчхан

— После первого дня отборочного турнира в Швейцарии вы уступали куда менее титулованной команде Жарковой со счетом 0:2. Что произошло?

— Конечно, мы были удивлены. Наша команда приехала в Швейцарию в статусе фаворитов, и не слишком приятно было вот так уступить с самого начала. После первой встречи мы обсудили тактические моменты, определили, что необходимо исправить. Но видимо, не успели отойти от шока после поражения и в результате уступили снова. Не могу сказать, что мы играли плохо, но в решающие моменты все время что-то не получалось.

— Может быть, имела место недооценка соперника?

— Нет, мы понимали, что с командой Жарковой легко не будет. Да, у них не так много опыта игры вместе, но Жаркова сама по себе является очень сильным скипом. Девочки из моей команды ее хорошо знают, так как играли с ней в одной команде на чемпионате России.

— Это вообще парадоксальная ситуация: одна и та же команда выиграла чемпионат страны с Жарковой, а чемпионат Европы — с вами в роли скипа. И теперь еще играла на отборе, но под вашим руководством.

— Да, это было немного странно. Девочки вместе с Олей выиграли чемпионат России, а теперь им пришлось играть против нее. С этим было непросто справиться с точки зрения психологии. Мне лично было проще, ведь мы с Олей соперничаем постоянно. Что касается необходимости отбора, мы уже были в прошлом году в такой ситуации и играли отборочные матчи против команды Сидоровой. Поэтому в этот раз мы не могли требовать, чтобы нам дали шанс поехать на чемпионат мира без отбора.

— Если бы команда Жарковой выиграла отбор, она бы поехала на чемпионат мира в нынешнем составе? Или девочки из вашей команды, которые победили и на чемпионате Европы, и на чемпионате России, поехали бы в любом случае, и выбор шел только между скипами?

— Нет, на отборочном турнире мы играли двумя самостоятельными составами. Если бы Жаркова выиграла, она бы поехала с той командой, которая выступала за нее сейчас. Выбор шел не между скипами, а между двумя коллективами в целом.

— 38-летняя Жаркова параллельно занимает пост генерального секретаря федерации. Когда встречаетесь в Олимпийском комитете России, вы называете ее по имени-отчеству?

— Мы знакомы много лет, и я всегда ее называла по имени. Порой уважительно обращаюсь к ней полным именем Ольга, потому что она старше и опытней. Но особой дистанции между нами нет, все нормально.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bao0JTQDFbc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Девчонки, вы у меня нереальные! ? Спасибо команде и тренерам за отличный результат! Спасибо всем, кто нас поддерживал! А так же спасибо команде Zecurion за интересные и напряжённые игры! #teammoiseeva</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Victoria Moiseeva (@sangriel) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-24T16:44:01+00:00">Oct 24, 2017 at 9:44am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПОЕХАЛА БЫ НА ОЛИМПИАДУ ОТДЕЛЬНО ОТ КОМАНДЫ

— Вы согласны с тем, что команда вице-чемпионок мира под руководством Анны Сидоровой едет на Олимпийские игры в Пхенчхан без отбора?

— Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы между нами и командой Сидоровой состоялся еще один отбор за право поехать в Пхенчхан. Но в то же время, я отдаю себе отчет, что Сидорова очень успешно выступает на последних чемпионатах мира. После победы на чемпионате Европы мы надеялись, что нам дадут шанс, но когда Сидорова взяла серебро на «мире», морально были уже готовы, что исполком федерации решит иначе.

— Вы еще допускаете какую-то вероятность того, что на Олимпиаду поедете именно вы?

— Насколько я знаю, команде Сидоровой было поставлено условие — войти в «четверку» на чемпионате Европы. Если этого не случится, федерация будет снова рассматривать вопрос об олимпийском составе. Но на самом деле, у Анны очень сильная команда. Мне кажется, в «четверку» они точно войдут.

— Вы будете готовиться к Олимпиаде, хотя бы на всякий случай?

— Пока мы будем готовиться к чемпионату мира, который состоится уже после Пхенчхана. Сыграем четыре турнира в Канаде, потом поедем в Данию. На февраль у нас запланированы сборы. Если вдруг случится так, что нам нужно будет включиться в олимпийский отбор, конечно, мы будем готовы.

— А почему нельзя, например, вас взять и включить в команду Сидоровой? Вы как сильный игрок усилили бы этот коллектив?

— В некоторых странах так и делают. Это у нас в России принято, что в команде пять человек и мы играем с заменами. А у них в команде по четыре человека, а пятым номером на чемпионаты мира или Олимпиады они берут того спортсмена, который им нравится. Чаще всего такой человек вообще не играет, но свою медаль получает. Если бы у нас была возможность поехать хотя бы запасным, конечно, никто бы не отказался. Но в России принято так, что команда готовится впятером, состав меняется планово, и вакантных мест нет.

— Если бы появился такой шанс, вы бы включились в команду Сидоровой в одиночку — в отрыве от своего коллектива?

— Если это не в ущерб моей команде — почему бы нет. Для всего мира это нормальная практика.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZJk1Keh6zf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I for sure didn't have it on my bucket list, but now we tried 3 months without each other ??‍♀️ But fortunately we were both impulsive enough to come to Helsinki to spend a weekend together ? #loveyou #countdownison #9monthsbeforewedding . Первый раз за то время, что мы вместе, нам пришлось провести 3 месяца друг без друга ??‍♀️ Но, к счастью, мы оба достаточно лёгкие на подъем, чтобы быстренько собраться и встретиться в Хельсинки на выходных ? #9месяцевдосвадьбы</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Victoria Moiseeva (@sangriel) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T16:56:06+00:00">Sep 17, 2017 at 9:56am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЖЕНИХ УЖЕ УЧИТ РУССКИЙ ЯЗЫК

— В конце лета вы перенесли воспаление глаза. Насколько болезнь выбила вас из колеи в плане подготовки к сезону?

— Я не смогла поехать на подготовительные турниры в Канаде, и девчонки съездили туда без меня. Но в итоге у нас получился отличный выход из зоны комфорта. Они играли на разных номерах, без скипа, и в итоге выступили замечательно, даже выиграли. Я же потихоньку вернулась в форму и сейчас уже никаких проблем не ощущаю.

— Летом вы сообщили о своей помолвке с игроком сборной Дании по керлингу, серебряным призером чемпионата мира Оливером Дюпонтом. Как вы познакомились?

— Это было очень давно, в международном детском лагере для керлеров. Потом мы много лет просто дружили. А закрутилось все после чемпионата мира среди смешанных дуэтов в Сочи.

— Где вы сыграете свадьбу и где планируете жить?

— Пока есть мысли только насчет свадьбы. Пожениться планируем в июне следующего года в Санкт-Петербурге. Насчет места проживания, все сложно, потому что и у него, и у меня все планы связаны с керлингом.

— Оливер говорит по-русски?