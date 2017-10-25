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08:43 (мск), источник: ТАСС

Команда Сидоровой с победы стартовала на международном турнире по керлингу в Канаде

ТАСС, 25 октября. Команда России во главе со скипом Анной Сидоровой с победы стартовала на международном турнире по керлингу Grand Slam of Curling — Masters 2017, который проходит в Канаде.

Источник: РИА "Новости"

В стартовом матче россиянки обыграли команду США во главе со скипом Джейми Синклер — 6:5. В составе российской команды выступают Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева. Тренируют команду Светлана Калалб и Роджер Шмидт.

«Предлагаю не смотреть на небольшую разницу в счете, потому что на протяжении всей игры мы смотрелись на площадке значительно увереннее соперника. Был один сложный момент, но отлично исполненный последний бросок позволил удержать наше преимущество. Надо заметить, что мы остались довольны игрой нашей команды», — прокомментировала Калалб результат стартовой встречи, слова тренера приводит пресс- служба Федерации керлинга России.

В женской части турнира принимают участие 15 команд из Канады, России, Швеции, Швейцарии, Шотландии и США. Все команды сыграют между собой круговой этап, по результатам которого лучшие восемь команд выйдут в плей-офф. В следующем матче команда Сидоровой встретится с соперницами из Шотландии. Матч состоится 25 октября, начало — 17:30 мск.

В мае исполком федерации керлинга принял решение, что команда Анны Сидоровой выступит на Олимпиаде 2018 года без отбора. Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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