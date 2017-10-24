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19:20 (мск), источник: Р-Спорт

Команда Моисеевой победила команду Жарковой и представит Россию на ЧМ по керлингу

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Команда скипа Виктории Моисеевой одержала победу над командой Ольги Жарковой в отборочном турнире за право участия в чемпионате мира по керлингу 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Шестая игра, прошедшая во вторник в швейцарском Кюснахте, завершилась победой команды Моисеевой со счетом 5:4.

Счет противостояния, которое проходило до четырех побед, стал 4−2 в пользу команды Моисеевой, которая теперь представит Россию на чемпионате мира. В составе победителей также выступали Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

Мировое первенство пройдет в марте 2018 года в Канаде.

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