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Команда Моисеевой победила команду Жарковой и представит Россию на ЧМ по керлингу
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Шестая игра, прошедшая во вторник в швейцарском Кюснахте, завершилась победой команды Моисеевой со счетом 5:4.
Счет противостояния, которое проходило до четырех побед, стал 4−2 в пользу команды Моисеевой, которая теперь представит Россию на чемпионате мира. В составе победителей также выступали Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.
Мировое первенство пройдет в марте 2018 года в Канаде.