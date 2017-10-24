Команда Моисеевой победила команду Жарковой и представит Россию на ЧМ по керлингу

Счет противостояния, которое проходило до четырех побед, стал 4−2 в пользу команды Моисеевой, которая теперь представит Россию на чемпионате мира. В составе победителей также выступали Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.