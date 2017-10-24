Битва в Швейцарии за путевку в Канаду

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В нашем женском керлинге сложилась действительно уникальная ситуация. По итогам прошлого года медали на международных турнирах выиграли сразу две наши команды: Моисеева победила на чемпионате Европы, а Анна Сидорова взяла серебро на чемпионате мира. Добавьте сюда сверхопытную Жаркову, которая победила всех конкуренток на чемпионате России. Три боеспособных коллектива, претендующих на единственное место. Ведь на Олимпиаде в Пхенчхане, как и на чемпионатах мира и Европы, от страны будет выступать всего одна команда.

В ЖЕНСКОМ КЕРЛИНГЕ ВСЕ СМЕШАЛОСЬ

Федерация керлинга подошла к решению этой головоломки довольно креативно. Команде Сидоровой еще весной объявили, что она точно едет на Олимпиаду и на чемпионат Европы. Соответственно, девушки спокойно проводят сборы и готовятся к главным стартам. Путевку же на чемпионат мира разыгрывают между собой команды Моисеевой и Жарковой. Для этого придумали отдельный турнир, который стартовал в Швейцарии.

В этом отборе смешалось вообще все. Так, нынешний состав команды Моисеевой — это и есть чемпионки России-2017, просто тогда скипом была Жаркова, а Моисеева играла с другой командой. Сейчас 38-летняя Жаркова играет с командой «Зекурион», который к победе в чемпионате страны отношения не имеет и право претендовать на поездку на чемпионат мира и считаться одной из сильнейших команд страны заслужил только благодаря своему уникальному скипу. В итоге если «Зекурион» победит, то заслужит право поехать на чемпионат мира, вообще не имея никаких титулов.

Неудивительно, что более титулованная команда Моисеевой изначально вообще не хотела участвовать в отборе. «Состав участников данного отбора я считаю некорректным, — заявил тренер чемпионок Европы Сергей Беланов в интервью официальному сайту федерации. — На мой взгляд, команда “Зекурион” своими результатами не заслужила права претендовать на участие в чемпионате мира».

Как бы там ни было, но пока Жаркова со своим новым коллективом творят чудеса. В серии до четырех побед они после стартового дня вели со счетом 2:0. И хотя уже на второй день Моисеева сравняла счет — 2:2, Жаркова, которая параллельно занимает должность генерального секретаря федерации, сохраняет реальные шансы поехать на чемпионат мира.

Дмитрий СВИЩЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

В РОССИИ НЕ НАШЛОСЬ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ЛЬДА

— Почему вы решили пойти по столь необычной схеме и, пустив команду Сидоровой на Олимпиаду в Пхенчхан без отбора, разыграть путевку на чемпионат мира между командами Моисеевой и Жарковой? — вопрос президенту Федерации керлинга России Дмитрию Свищеву.

— Команда Сидоровой блестяще провела прошлый сезон и, завоевав серебряную медаль чемпионата мира, заслужила право участвовать в Олимпиаде. Турнир будет очень напряженным, играть там предстоит каждый день. Чемпионат мира 2018 года стартует в Канаде буквально через две с небольшим недели после завершения Олимпиады. Как показывает практика, справиться с таким графиком крайне сложно. И как правило, команды, ярко выступившие на Играх, к чемпионату мира подходят уже далеко не в оптимальном состоянии. Поэтому было принято решение провести дополнительный турнир между командами Моисеевой и Жарковой. У нас здоровая конкуренция, ее необходимо поддерживать и думать уже о завтрашнем дне.

— Почему внутрироссийский отборочный турнир вдруг проходит в Швейцарии, а не на территории нашей страны?

— Олимпийская арена в Сочи, которую считаю одной из лучших площадок не только в России, но и в мире, не могла принять наш турнир из-за проходящего в городе Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По общему мнению тренеров и спортсменов, турнир необходимо было провести на арене с сертифицированным и соответствующим международным стандартам льдом и на нейтральной территории. Соответственно, это не Москва и не Санкт-Петербург. Поэтому было принято решение поехать в Швейцарию на арену, где работает один из тренеров нашей сборной.

— Что будет, если команда Сидоровой вдруг неудачно выступит на чемпионате Европы? Возможно, что в этом случае на Олимпиаду поедет победитель проходящего в Швейцарии отбора?

— Спортсмены тоже люди и, конечно, подвластны обстоятельствам. Мы очень надеемся, что команда Сидоровой подойдет к Олимпиаде на пике своей формы. Неделю назад мы встречались с ними, обозначили ближайшие цели. Чемпионат Европы — важный этап подготовки. Мы будем ожидать медали, а задачей-минимум будет считаться попадание в четверку.

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