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00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Битва в Швейцарии за путевку в Канаду

В швейцарском городе Кюснахт проходит отборочный турнир между двумя российскими командами за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Борьба идет между чемпионками Европы прошлого года во главе со скипом Викторией Моисеевой и действующими чемпионками России из команды Ольги Жарковой.

Источник: Reuters

В нашем женском керлинге сложилась действительно уникальная ситуация. По итогам прошлого года медали на международных турнирах выиграли сразу две наши команды: Моисеева победила на чемпионате Европы, а Анна Сидорова взяла серебро на чемпионате мира. Добавьте сюда сверхопытную Жаркову, которая победила всех конкуренток на чемпионате России. Три боеспособных коллектива, претендующих на единственное место. Ведь на Олимпиаде в Пхенчхане, как и на чемпионатах мира и Европы, от страны будет выступать всего одна команда.

В ЖЕНСКОМ КЕРЛИНГЕ ВСЕ СМЕШАЛОСЬ

Федерация керлинга подошла к решению этой головоломки довольно креативно. Команде Сидоровой еще весной объявили, что она точно едет на Олимпиаду и на чемпионат Европы. Соответственно, девушки спокойно проводят сборы и готовятся к главным стартам. Путевку же на чемпионат мира разыгрывают между собой команды Моисеевой и Жарковой. Для этого придумали отдельный турнир, который стартовал в Швейцарии.

В этом отборе смешалось вообще все. Так, нынешний состав команды Моисеевой — это и есть чемпионки России-2017, просто тогда скипом была Жаркова, а Моисеева играла с другой командой. Сейчас 38-летняя Жаркова играет с командой «Зекурион», который к победе в чемпионате страны отношения не имеет и право претендовать на поездку на чемпионат мира и считаться одной из сильнейших команд страны заслужил только благодаря своему уникальному скипу. В итоге если «Зекурион» победит, то заслужит право поехать на чемпионат мира, вообще не имея никаких титулов.

Неудивительно, что более титулованная команда Моисеевой изначально вообще не хотела участвовать в отборе. «Состав участников данного отбора я считаю некорректным, — заявил тренер чемпионок Европы Сергей Беланов в интервью официальному сайту федерации. — На мой взгляд, команда “Зекурион” своими результатами не заслужила права претендовать на участие в чемпионате мира».

Как бы там ни было, но пока Жаркова со своим новым коллективом творят чудеса. В серии до четырех побед они после стартового дня вели со счетом 2:0. И хотя уже на второй день Моисеева сравняла счет — 2:2, Жаркова, которая параллельно занимает должность генерального секретаря федерации, сохраняет реальные шансы поехать на чемпионат мира.

Дмитрий СВИЩЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

В РОССИИ НЕ НАШЛОСЬ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ЛЬДА

— Почему вы решили пойти по столь необычной схеме и, пустив команду Сидоровой на Олимпиаду в Пхенчхан без отбора, разыграть путевку на чемпионат мира между командами Моисеевой и Жарковой? — вопрос президенту Федерации керлинга России Дмитрию Свищеву.

— Команда Сидоровой блестяще провела прошлый сезон и, завоевав серебряную медаль чемпионата мира, заслужила право участвовать в Олимпиаде. Турнир будет очень напряженным, играть там предстоит каждый день. Чемпионат мира 2018 года стартует в Канаде буквально через две с небольшим недели после завершения Олимпиады. Как показывает практика, справиться с таким графиком крайне сложно. И как правило, команды, ярко выступившие на Играх, к чемпионату мира подходят уже далеко не в оптимальном состоянии. Поэтому было принято решение провести дополнительный турнир между командами Моисеевой и Жарковой. У нас здоровая конкуренция, ее необходимо поддерживать и думать уже о завтрашнем дне.

— Почему внутрироссийский отборочный турнир вдруг проходит в Швейцарии, а не на территории нашей страны?

— Олимпийская арена в Сочи, которую считаю одной из лучших площадок не только в России, но и в мире, не могла принять наш турнир из-за проходящего в городе Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По общему мнению тренеров и спортсменов, турнир необходимо было провести на арене с сертифицированным и соответствующим международным стандартам льдом и на нейтральной территории. Соответственно, это не Москва и не Санкт-Петербург. Поэтому было принято решение поехать в Швейцарию на арену, где работает один из тренеров нашей сборной.

— Что будет, если команда Сидоровой вдруг неудачно выступит на чемпионате Европы? Возможно, что в этом случае на Олимпиаду поедет победитель проходящего в Швейцарии отбора?

— Спортсмены тоже люди и, конечно, подвластны обстоятельствам. Мы очень надеемся, что команда Сидоровой подойдет к Олимпиаде на пике своей формы. Неделю назад мы встречались с ними, обозначили ближайшие цели. Чемпионат Европы — важный этап подготовки. Мы будем ожидать медали, а задачей-минимум будет считаться попадание в четверку.

СОСТАВЫ КОМАНД

Скип Виктория МОИСЕЕВА. Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва, Юлия Портунова. Тренер — Сергей Беланов.

Скип Ольга ЖАРКОВА. Алина Биктимирова, Яна Некрасова, Екатерина Антонова, Анастасия Скултан. Тренер — Ольга Андрианова.

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