Свищев: Тренерский состав сборных России по керлингу не изменится до ОИ-2018

Главным тренером женской сборной является Светлана Калалб, мужской — Александр Козырев.
«Мы встретились с командами, обсудили неудачный старт сезона, — сказал Свищев. — Основные точки для нас — чемпионат Европы и мужской отбор на Олимпийские игры. Мужская сборная собралась только два месяца назад, перед ней стоит гиперсложная задача. Что касается возможных изменений в тренерских штабах, то их не будет, все будет так, как есть».
Свищев отметил, что плюсами мужской команды являются амбиции и большое желание.
Отборочный турнир к Играм-2018 пройдет в Чехии в декабре. В квалификации примут участие команды России, Китая, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии и Нидерландов. Путевку получат две лучшие сборные.