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11:14 (мск), источник: ТАСС

Свищев: Тренерский состав сборных России по керлингу не изменится до ОИ-2018

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тренерский состав сборных России по керлингу не претерпит изменений до Олимпийских игр 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Главным тренером женской сборной является Светлана Калалб, мужской — Александр Козырев.

«Мы встретились с командами, обсудили неудачный старт сезона, — сказал Свищев. — Основные точки для нас — чемпионат Европы и мужской отбор на Олимпийские игры. Мужская сборная собралась только два месяца назад, перед ней стоит гиперсложная задача. Что касается возможных изменений в тренерских штабах, то их не будет, все будет так, как есть».

Свищев отметил, что плюсами мужской команды являются амбиции и большое желание.

Отборочный турнир к Играм-2018 пройдет в Чехии в декабре. В квалификации примут участие команды России, Китая, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии и Нидерландов. Путевку получат две лучшие сборные.

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