Свищев: Тренерский состав сборных России по керлингу не изменится до ОИ-2018

«Мы встретились с командами, обсудили неудачный старт сезона, — сказал Свищев. — Основные точки для нас — чемпионат Европы и мужской отбор на Олимпийские игры. Мужская сборная собралась только два месяца назад, перед ней стоит гиперсложная задача. Что касается возможных изменений в тренерских штабах, то их не будет, все будет так, как есть».