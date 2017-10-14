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18:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная Шотландии выиграла чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд

ТАСС, 14 октября. Сборная Шотландии стала чемпионом мира по керлингу среди смешанных команд, который завершился в швейцарском Шампери. В финале шотландцы обыграли команду Канады со счетом 8:5.

Ранее в матче за третье место сборная Чехии победила норвежцев — 7:6.

Сборная России выступала на турнире во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также за команду играли Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова. Россияне до четвертьфинала не потерпели ни одного поражения, на групповом этапе выиграв все шесть матчей. В 1/8 финала сборная России победила израильтян, но в четвертьфинале проиграла канадцам.

Чемпионат мира по керлингу в миксте прошел в третий раз. Первый состоялся в 2015 году в Берне и завершился победой норвежцев. В 2016 году в Казани выиграла сборная России (Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова, Даниил Горячев и Мария Дуюнова), в финале обыгравшая со счетом 5:4 шведов.

На предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане в керлинге впервые пройдут смешанные соревнования, но в дисциплине «дабл-микст», где в составе команд участвуют лишь два спортсмена разного пола. На Играх 2018 года выступят российская женская сборная во главе со скипом Анной Сидоровой и команда в дабл-миксте.

Мужской чемпионат мира по керлингу в нынешнем сезоне пройдет 31 марта — 8 апреля в американском Лас-Вегасе, женский — 17—25 марта в Норт-Бэе (Канада). 21—28 апреля в шведском Эстерсунде состоится чемпионат мира в дабл-миксте. На 17—25 ноября в швейцарском Санкт-Галлене запланирован мужской и женский чемпионат Европы по керлингу.

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